Clamoroso Milan, altro squalificato dopo Theo Hernandez | Il Giudice Sportivo lo ferma per 5 giornate

Per il Milan piove sul bagnato: dopo l’espulsione di Theo, c’è una squalifica ufficiale

Il Milan non sta attraversando un buon momento nè dal punto di vista collettivo, nè, di conseguenza, dal punto di vista dei singoli giocatori. La vittoria nel derby contro l’Inter sembrava aver scacciato vecchi fantasmi. E invece si è rivelata un fuoco di paglia, con l’ulteriore beffa di aver fatto entrare gli uomini di Paulo Fonseca nuovamente in crisi di risultati.

Prima, la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen che relega la squadra rossonera ancora a zero punti e con il passaggio del turno che sembra un miraggio. Poi, quella in campionato contro la Fiorentina che allontana ulteriormente dalla vetta della classifica.

Oltre a questo, tanti giocatori sembrano scollati rispetto al bene finale dello spogliatoio. Tra questi, ad esempio, Leao che non sta riuscendo ad esprimersi ai suoi livelli. Ma anche Theo Hernandez, apparso particolarmente nervoso ed espulso per proteste veementi contro l’arbitro a fine partita contro la Fiorentina.

E a proposito di espulsi, il terzino francese non è stato l’unico per la squadra rossonera. Infatti, il Giudice Sportivo, ha dato una grande stangata anche ad un altro calciatore del Milan che dovrà stare fermo per 5 giornate.

Non solo Theo Hernandez: altro squalificato per la squadra rossonera

Dunque, Theo Hernandez non è l’unico giocatore ad essere squalificato per quanto riguarda il Milan. Infatti, se si osserva anche la squadra Under 23, Milan Futuro, c’è stato un episodio che ha fatto parecchio parlare e che riguarda il giovane Minotti. Infatti, il ragazzo, secondo il responso del Giudice Sportivo, avrebbe protestato e spintonato all’altezza del petto l’arbitro.

Risultato? 5 giornate di squalifica che costringeranno mister Daniele Bonera a non poter contare su di lui per le partite contro Pescara, Legnago, Perugia, Pineto e Pontedera. Insomma, se Sparta piange, Atene non ride. Il Milan deve subito invertire la marcia.

Fonseca non ci sta e chiede aiuto alla società per l’ammutinamento

In tutto questo, Paulo Fonseca, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è apparso parecchio arrabbiato davanti alle telecamere. Il tecnico portoghese ha lamentato la situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda la scelta dei rigoristi. Il designato a tirare dal dischetto, per sua scelta, sarebbe dovuto essere Pulisic. Ma sia Theo Hernandez che Tammy Abraham, hanno scavalcato la decisione dell’allenatore.

Il club rossonero, inoltre, ha deciso di multare l’esterno francese per l’espulsione di fine partita. Insomma, c’è parecchia agitazione nelle acque rossonere. Fonseca ha una bella gatta da pelare in questi giorni e si gioca il futuro nelle prossime gare.