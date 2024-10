Addio Inter, Inzaghi lascia Milano | Lo hanno chiamato direttamente in queste ore: Marotta costretto a trovare il sostituto

Simone Inzaghi potrebbe dire addio all’Inter. Il tecnico è stato già contattato in queste ore da un top club

L’Inter si prepara in vista dei prossimi impegni in agenda. La squadra nerazzurra lavora ad Appiano Gentile a ranghi ridotti visto che in molti sono impegnati con gli impegni delle rispettive nazionali. Per questo, chi è rimasto alla Pinetina, cerca di trovare la forma migliore per evitare gli errori visti fino a questo momento.

Ciò che preoccupa maggiormente Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri è sicuramente la fase difensiva. Troppi i gol presi in questa stagione da Lautaro e compagni. Addirittura in quattro partite, la squadra nerazzurra è riuscita ad incassare addirittura due reti.

Se pensiamo che, a questo punto della stagione, l’anno scorso, l’Inter ne aveva incassati solamente quattro, il dato fa sicuramente pensare. Oltre alla fase difensiva, però, bisogna migliorare anche nell’attenzione individuale. Infatti, sono tantissimi gli errori anche banali commessi da molti elementi della rosa nerazzurra.

Ma in queste ore, un fulmine a ciel sereno ha sconvolto quelli che sono i piani presenti e futuri dell’Inter. Infatti, un top club europeo, si è interessato fortemente al suo tecnico, Simone Inzaghi.

Inter, occhio: una squadra ti scippa Inzaghi!

Simone Inzaghi è un tecnico che in questi anni è riuscito a costruirsi una grande reputazione per quanto mostrato in Italia e in Europa. Vittorie, tante, condite da un gioco che entusiasma chi lo guarda. E su di lui, in questi giorni, è aumentato il chiacchiericcio mediatico in merito ad un interesse del Manchester United.

I Red Devils potrebbero esonerare ten Haag, il quale, fino a questo momento, non sta facendo rendere la squadra per quello che è il suo grande valore. Marotta non vorrebbe separarsi dal suo allenatore, visto l’ottimo rapporto e viste le grandi cose che stanno facendo insieme. Nelle prossime settimane, si capirà di più.

Per Inzaghi tante società si sono interessate in precedenza

Ma per il tecnico interista, l’interesse dello United, non è il solo. In passato, infatti, la Premier ha già bussato due volte per lui. In primis il Liverpool. Dopo l’addio di Klopp, la società inglese cercava un sostituto e il tecnico italiano era in cima alla lista dei desideri. Alla fine, il no di Inzaghi ha fatto propendere per virare su Slot.

E la stessa cosa è accaduta con il Chelsea che, dopo l’esonero di Pochettino e prima di andare su Maresca, avrebbe desiderato tanto avere l’attuale allenatore dell’Inter con sè.