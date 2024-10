Squalifica Theo Hernandez: è scritto tutto nel referto | Stop lunghissimo

Il Milan non ingrana: il derby vinto un fuoco di paglia. Dopo il Bayer, anche la Fiorentina batte i rossoneri

Il Milan non riesce proprio ad ingranare. La squadra di Fonseca, dopo aver vinto il derby, sembrava aver risolto i propri problemi di continuità, ma così non è stato. Prima, infatti, la Champions con il Bayer Leverkusen che ha dominato i rossoneri e vinto. Poi, la sconfitta contro la Fiorentina che non ha permesso di dare seguito ai precedenti risultati.

Ma quello che fa riflettere è il clima all’interno dello spogliatoio milanista. I due rigori sbagliati sono sì sintomo di sfortuna. Ma anche di un certo livello di disorganizzazione. Perchè lo staff tecnico aveva designato Pulisic come primo rigorista, ma dal dischetto, in nessuna delle due occasioni, si è presentato lo statunitense.

Prima Theo Hernandez e poi Tammy Abraham, hanno gettato alle ortiche due grandi occasioni per regalare tre punti d’oro su campo difficile. Ma così non è stato.

Adesso, per il Milan, ci saranno due settimane di critiche per quanto avvenuto. Ma i rossoneri devono guardarsi bene anche dal rischio stangata per Theo che, nel finale di partita, si è fatto espellere per proteste.

Squalifica per Theo? E’ tutto nel referto

Squalifica in arrivo per Theo Hernandez, ma il Milan si augura che, oltre al danno, non ci sia anche la beffa. Sì, perchè l’espulsione a fine gara del francese è dovuta a causa di un forte nervosismo e delle forti proteste nei confronti dell’arbitro. La società rossonera attende il verdetto con il fiato sospeso, visto che potrebbe rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori per più giornate di campionato. Sarà decisivo quanto sarà riportato nel referto da parte dell’arbitro Pairetto, ma il rischio di una stangata di due o addirittura tre giornate non è poi così remoto per il giocatore.

Una tegola che non ci voleva. I rossoneri, dopo la vittoria nel derby, sembravano aver trovato la forza per salire la china e per provare a trovare la continuità mai avuta in questo inizio di stagione. Ma le cose non stanno così ed anche i leader della squadra stanno avvertendo parecchia tensione.

Il francese non nuovo ad atteggiamenti discutibili

Il terzino rossonero, però, in questa stagione, non è nuovo ad atteggiamenti discutibili. L’espulsione di ieri è solo il culmine di un nervosismo che serpeggia nello spogliatoio di Milanello per dei risultati che non stanno arrivando con la continuità che ci si attendeva. Si ricordi, ad esempio, anche il mancato cooling break con la squadra da parte sia di Theo che di Leao.

Un atteggiamento che ha fatto molto discutere tantissimi addetti ai lavori e che ha dato l’immagine dei due leader della squadra completamente scollati rispetto al tecnico ed ai compagni di squadra. Se il Milan vorrà raggiungere dei risultati, dovrà iniziare a recuperare i suoi due migliori elementi.

ULTIM’ORA – Il giudice sportivo ha ufficialmente sanzionato Theo Hernandez con 2 giornate di squalifica.