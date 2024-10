Terribile infortunio e stagione finita | Ultima presenza a San Siro: per i tifosi una mazzata

Ultima presenza a San Siro e infortunio che lascia l’amaro in bocca. I tifosi sono sgomenti alla notizia del responso

L’Inter ha ripreso la propria marcia alla ricerca della continuità. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha ottenuto la terza vittoria in una settimana, ma deve sicuramente limare alcuni errori. In primis, i gol presi. E’ questo il problema principale che fa storcere il naso ai tifosi nerazzurri e allo stesso tecnico.

Errori individuali, ma anche di squadra che, a lungo andare, rischiano di togliere la squadra nerazzurra dalla lotta scudetto in cui, quest’anno, anche Napoli e Juventus hanno intenzione di non rimanere a guardare.

Nell’ultima sfida a San Siro, contro il Torino, i nerazzurri sono riusciti a vincere, ma i due gol della squadra granata sono arrivati in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Maripan. Un finale in sofferenza, quando invece tutto lasciava pensare ad una partita oramai chiusa definitivamente.

Uno dei protagonisti è stato sicuramente Duvan Zapata, autore del primo gol degli uomini di Vanoli. Ma la notizia, per lui, è quella inerente all’infortunio che ha dovuto subire nel finale della partita.

Duvan Zapata, infortunio preoccupante: il responso medico

Duvan Zapata, durante la partita contro l’Inter, è uscito dal campo a causa di un brutto infortunio. Il giocatore è stato costretto ad uscire in barella. Una sterzata nei confronti di un avversario che lo ha fatto accasciare sul terreno di gioco e che non gli ha permesso di continuare a giocare quella che, fino a quel momento, era stata un’ottima partita.

Il Torino ha già diramato il comunicato e si tratta di rottura del legamento crociato. Un infortunio che costringerà il colombiano a chiudere definitivamente questa stagione. Per il Torino è un duro colpo, visto che non solo perde il suo giocatore più forte e più rappresentativo, ma anche quello che, fino a questo momento, era stato il leader in campo della squadra.

Tanti infortuni ai crociati: si gioca troppo?

Quello di Duvan Zapata, però, è solo l’ultimo di una serie di infortuni molto gravi che hanno fatto terminare anzitempo la stagione ad alcuni giocatori. Come dimenticare, ad esempio, Bremer, che nei primi minuti di gioco della partita di Champions League contro il Lipsia, è stato costretto ad uscire dal campo per la rottura del crociato.

Ma anche le situazione fuori dal nostro campionato fanno preoccupare. Rodri e Carvajal, ad esempio, hanno anch’essi finito la stagione anzitempo a causa della stessa tipologia di infortunio. Pertanto, la domanda a questo punto è: si gioca troppo?