Caso Manchester City, ufficiale la decisione del Tribunale | Cambia il futuro del club

Una sentenza tanto attesa e che finalmente è arrivata: può cambiare il futuro del Manchester City

Tanti investimenti ultramilionari, tante polemiche e adesso il Manchester City andrà a processo. La società dello sceicco Mansour è stata incriminata per violazioni di 115 capi del Fair Play Finanziario. Un’accusa parecchio grave che potrebbe cambiare lo scenario futuro del club inglese.

Più in generale, l’accusa fondamentale che viene rivolta ai citizens, è quella di aver violato le norme di spesa per nove anni, non fornendo all’Uefa le informazioni dettagliate dall’anno 2009 al 2018.

Un processo che, stando a quanto si può apprendere in questi giorni dalla stampa inglese, è iniziato a metà settembre e durerà dalle otto alle dieci settimane circa, con lo stesso Manchester City che rischia delle sanzioni abbastanza pesanti.

Infatti, il club inglese, potrebbe essere punito come accaduto la stagione scorsa a Everton e Nottingham Forest. Le due società, per gli stessi motivi della squadra di Guardiola, sono state punite con penalizzazioni rispettivamente di 8 e 4 punti in classifica. E in un campionato molto competitivo come la Premier, partire con una deficit del genere fa tutta la differenza del mondo.

Intanto, c’è anche un altro processo che pende sul club di Manchester e per cui è già arrivata la sentenza definitiva. Una decisione che, anche in questo frangente, può cambiare in maniera importante le prospettive del club.

City, arriva la sentenza definitiva

Oltre a quanto sopra riportato, il Manchester City è stato a processo davanti al giudice inglese, a causa di presunte violazioni in merito agli accordi commerciali. In questo caso, ad accusare il club, non è stata la Uefa, ma la stessa Premier League che ha ritenuto inopportuni gli accordi commerciali e le sponsorizzazioni chiuse dai citizens.

Il Tribunale e la giuria, però, hanno deciso in favore del City per quanto riguarda le accuse di violazione di 25 regolamenti sulle transazioni con parti associate, motivando la decisione con il fatto che la società non può essere esclusa dalle regole della Premier League per i prestiti degli azionisti. Una sentenza che, ovviamente, cambia le carte in tavola.

City, la squadra vola: ma adesso ci vuole la sgasata

Se in Tribunale è arrivata una vittoria importante, anche per quanto riguarda il campo le cose non vanno male. E’ vero, la squadra, per il momento, non è in vetta alla classifica. Ma gli uomini di Guardiola non hanno perso eccessivo distacco dalla vetta e, quindi, sono ancora totalmente in corsa.

Senza dimenticare anche la Champions League, dove dopo il pareggio contro l’Inter, è arrivata una vittoria. Ma anche in questo caso, il cammino dei citizens, sembra essere in discesa e la possibilità di arrivare direttamente agli ottavi alla portata.