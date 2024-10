Inter-Torino, per Vanoli è un’opportunità | Le parole del tecnico

Domani i nerazzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo a San Siro contro il Torino di Paolo Vanoli. Quest’ultimo durante la sua conferenza stampa, ha affermato di considerare la partita con l’Inter una grande opportunità per i suoi ragazzi.

Inter – Manca poco al ritorno dei nerazzurri in campo, tra poco più di 24 ore l’Inter ospiterà il Torino a Milano. Partita fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri sono alla ricerca di una continuità che è mancata per adesso in questo inizio di stagione, mentre il Torino punta a confermarsi come la mina vagante del campionato. Le squadre si trovano entrambe a -2 dalla vetta, una vittoria potrebbe significare il temporaneo primo posto se ci dovessero essere scivoloni tra i primi posti.

Vanoli: “Con l’Inter una sfida importante”

Oggi si è svolta la conferenza stampa per il tecnico dei granata Paolo Vanoli. L’allenatore si è espresso positivamente riguardo i propri giocatori, considera quella di domani una grande opportunità per uscire dal momento negativo che sta attraversando la sua squadra: “E’ una sfida importante sotto tanti aspetti. È un periodo non positivo per noi, ma abbiamo l’opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne”

Il Torino recupera due giocatori, Barella rinviato a dopo la sosta

Vanoli ha poi confermato che molto probabilmente vedremo in campo sia il portiere Milinkovic Savic, infortunato poco prima della partita con la Lazio, e Vlasic, guarito dalla febbre proprio nella giornata di oggi. Non vedremo certamente in campo Nicolò Barella, come si sospettava l’infortunio terrà fuori l’azzurro almeno fino al rientro dopo la sosta. Inzaghi spera di poterlo riavere prima dell’importantissima sfida contro la Roma all’Olimpico il 20 ottobre. Oltre Barella, contro la Roma i tifosi potrebbero assistere anche al rientro di Tajon Buchanan.