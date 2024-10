Terremoto Mbappè, piovono critiche anche per lui | Rovinato il rapporto con i tifosi, cambia il suo futuro

Kylian Mbappè diventa un caso in patria. Il francese fa discutere per quanto con la convocazione con la sua nazionale

Kylian Mbappè è un giocatore su cui i riflettori della critica sono sempre accesi. Il giocatore francese, infatti, per le sue decisioni, ha sempre fatto parlare di sè nel bene e nel male. Ad iniziare dal suo exploit, in quella famosa partita in cui riuscì a mettere in crisi il Manchester City ai tempi del Monaco.

Per continuare con il suo trasferimento da 180 milioni di euro al Paris Saint-Germain, al rinnovo con cifre da capogiro con i parigini fino all’addio definitivo, avvenuto a parametro zero per seguire la squadra dei suoi sogni, il Real Madrid.

Ma anche in blancos, il classe 1998, sta facendo parlare di sè. Un inizio un po’ discontinuo per quelle che sono le sue qualità e per lo status da giocatore più forte del mondo. Un inizio frenato dalla tanta pressione, certo. Ma anche dalla presenza di tanti giocatori di talento che, nella capitale spagnola, talvolta si pestano un po’ i piedi tra loro.

Adesso, l’attaccante, ha fatto parlare ulteriormente di sè per quanto riguarda le convocazioni della Francia per gli impegni di Nations League. E mentre in patri monta la polemica, Didier Deschamps prova a mitigare il clima che si sta creando attorno al suo fuoriclasse.

Mbappè, così no: in Francia non l’hanno presa bene

La grande sorpresa di queste ultime convocazioni è stata l’assenza, nella Francia, di Mbappè. L’attaccante del Real Madrid, prima della partita di Liga Spagnola contro il Villareal, aveva accusato un problema fisico che lo aveva costretto ad essere in dubbio proprio per il match contro il ‘sottomarino giallo’. Ragion per cui, lo stesso ct Deschamps, ha preferito non rischiare, in accordo con il giocatore, e tenerlo fuori.

Se non fosse che lo stesso Mbappè è partito titolare nell’ultimo turno, facendo storcere il naso ai tifosi francesi. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto e che ha fatto montare la polemica su di lui. Nonostante questo, lo Deschamps ha provato a motivare la scelta del ragazzo, provando a gettare acqua sul fuoco.

Deschamps fa da parafulmine a Mbappè

Il ct della nazionale transalpina ha annusato un po’ il clima di ostilità per la scelta del suo fuoriclasse. E per questo, in conferenza stampa, ha risposto ad alcune domande sulla scelta di Mbappè. Deschamps, infatti, ha ammesso come il giocatore sia un dipendente del suo club e non della nazionale.

Pertanto, ogni tipo di decisione in questo senso, va accettata e rispettata. Insomma, una vicenda su cui sicuramente si parlerà ancora a lungo. Mbappè rischia di essere arrivato ad una sorta di punto di rottura con l’ambiente della nazionale e i suoi tifosi. Adesso servirà tutta la diplomazia del caso per evitare guai più seri, come era successo in precedenza con Benzema.