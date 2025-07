VOGLIAMO SOLO E SOLTANTO LUI: Chivu ha scelto l’erede di Calhanoglu | Sarà lui il colpo dell’estate

Christian Chivu ha deciso chi sarà il dopo Calhanoglu: il giocatore è un obiettivo del club nerazzurro

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi dai propri dirigenti, Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato la rosa a dovere non permettendo di fare il salto di qualità.

Ma, per farlo, i dirigenti di viale della Liberazione, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver scelto Christian Chivu come allenatore nerazzurro dopo sole 13 panchine in Serie A.

Intanto, Calhanoglu rimane in uscita. E nell’eventualità di un suo addio ai colori nerazzurri, ecco che il tecnico rumeno ha scelto il suo profilo preferito per il centrocampo.

Inter, scelto di dopo Calhanoglu: ecco di chi si tratta

L’Inter. con ogni probabilità, si separerà di Hakan Calhanoglu quest’estate. Il giocatore ha espresso il desiderio di lasciare i nerazzurri e di ritornare in patria per vestire la maglia del Galatasaray. E Chivu, al suo posto, ha già deciso chi vorrebbe come sostituto.

Si tratta del centrocampista del Palmeiras classe 2000, Richard Rios. Il ragazzo si è messo ulteriormente in mostra in questo Mondiale per Club e potrebbe essere un profilo adatto per la maniera di giocare di Christian Chivu. La valutazione che si fa di lui è di circa 25-30 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, visti i tantissimi errori commessi sul mercato dai propri dirigenti nella passata stagione, deve fare davvero tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo.

Innanzitutto serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista muscolare e di sostanza insieme ad una mezz’ala di qualità. Mentre in attacco due giocatore con caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali e che abbiano buona presenza in zona gol.