Deschamps: “Thuram? All’Inter il salto. E Pavard…”

Deschamps, ct della nazionale francese, ha parlato della situazione di due giocatori nerazzurri. Il primo è Marcus Thuram, che ha iniziato benissimo la stagione con la maglia dell’Inter. L’altro, invece, è Benjamin Pavard che non è stato convocato dopo lo scontro con lo stesso ct dopo l’eliminazione della Francia agli Europei.

Deschamps: “Thuram? All’Inter ha fatto il salto definitivo”

Deschamps, quindi, in conferenza stampa, ha parlato dei due nerazzurri, facendo un primo elogio per il suo attaccante, Marcus Thuram.

Ecco le parole di Deschamps: “Mi fa piacere giocarci contro, anche se avrei voluto che Spalletti ci concedesse di giocare a Torino. Anche loro si sono fermati presto all’Europeo. Sul momento non ho visto le partite, ma la sto studiando. So che ci saranno molti cambi in rosa, ma l’Italia resta una grande nazione di calcio, al di là delle difficoltà”.

Il ct della Francia, poi, ha continuato: “Thuram? Marcus aveva fatto una grande stagione con l’Inter e un Europeo meno convincente, ma non è per questo che torno indietro rispetto a quel che è in grado di fare. Anche per lui ci sono tappe da superare. Il fatto positivo è che abbia già fatto il salto di qualità con l’Inter. Gliene restano altri da fare, perché bisogna sempre confermarsi rispetto agli obiettivi che sono sempre più elevati”.

Il ct della Francia: “Pavard fuori? Nulla di definitivo”

Il ct francese ha parlato anche dell’altro nerazzurro che, però, non è stato convocato: “Pavard fuori? Niente di radicale o definitivo, ci sarà modo di richiamarlo soprattutto con questo calendario, in vista del principale obiettivo che è quello di qualificarsi per il Mondiale. Entro fine anno ci saranno altre occasioni, poi dipenderà anche dalla situazione di tutti. Ha giocato la seconda partita di Serie A, non la prima, anche all’Inter c’è molta concorrenza. In ogni caso, visto il calendario, con partite che si susseguono in tempi stretti anche con la nazionale, ci sarà bisogno di tutti”.