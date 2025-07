BASTA CON LA CONFERENCE LEAGUE: decisione presa dalla UEFA | Torneo abolito

La Conference League potrebbe essere già abolita dalla UEFA: tutte le motivazioni dietro la scelta

La Conference League, la prossima stagione, arriverà alla sua quinta edizione. Il terzo torneo europeo quanto ad importanza, dopo la Champions League e l’Europa League, fino ad ora, ha visto una certa varietà nel suo neonato palmares. Il primo anno in cui la competizione è stata giocata, la coppa è stata vinta dalla Roma nella finale di Tirana.

Ancora un’italiana protagonista nelle due finali successive, ovvero la Fiorentina, che è stata sconfitta in entrambe le occasioni prima contro il West Ham, nell’incredibile epilogo finale, e poi contro l’Olympiacos che ha vinto la finale casalinga. Nella passata stagione, invece, c’è stato il netto successo del Chelsea per 4-1 contro il Betis Siviglia.

La prossima stagione sarà ancora la Fiorentina a giocarsi il trofeo, ma la concorrenza sarà spietata. I Viola, dopo i due match sopra menzionati persi, hanno intenzione di portare finalmente a Firenze la coppa.

Intanto, la UEFA, riflette su una clamorosa decisione in merito al futuro della competizione. Per tanti motivi, infatti, l’organo sta decidendo se abolirla o meno.

Conference League, la UEFA pensa all’abolizione

La UEFA, da qualche tempo, sta facendo delle riflessioni importanti per quanto riguarda il prosieguo della Conference League. L’organo, infatti, sollecitato anche da alcuni club, ha preso in considerazione la cosa e ragiona.

Infatti, sono troppe le distanze che alcune squadre devono fare per giocare alcune partite, per poi dover essere subito impegnate nei rispettivi campionati. Oltre a questo, rispetto alle altre due competizioni europee, questa è decisamente meno seguita e gli introiti, di conseguenza, sono più scarsi. La UEFA si è data come deadline quella del 2027.

Fiorentina, ora o mai più

La Fiorentina, come detto, ha come ambizione quella di voler vincere finalmente la Conference League. La squadra toscana non è riuscita a farlo nelle due precedenti occasioni e ora vuole fare lo sforzo definitivo per riuscirci.

Ovviamente, ci vorrà anche un certo sforzo dal punto di vista economico, visto che con il mercato bisognerà costruire una squadra che abbia il potenziale per vincere. Poi, il resto del compito spetterà a Pioli ed ai suoi giocatori.