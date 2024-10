Bomba da Coverciano: Spalletti lo esclude dalla Nazionale | Salta la Nations League

Luciano Spalletti cerca la continuità in Nations League dopo la vittoria contro Francia e Israele. Ma, il ct, perde pezzi

L’Italia scenderà in campo anche in questa seconda pausa per le nazionali. La formazione di Luciano Spalletti va alla ricerca della continuità dopo le grandi vittorie ottenute contro Israele e, soprattutto, la Francia.

In special modo la vittoria contro il translapini ha permesso all’ambiente attorno alla Nazionale di ritrovare una fiducia che era stata smarrita visto l’Europeo non proprio esaltante e terminato in maniera troppo prematura. In quel frangente, tante sono state le critiche mosse al ct Luciano Spalletti.

In primis, l’aver basato le proprio convocazioni su giocatori che avevano già dato il meglio di sè in carriera, al posto di inserire gradualmente dei giovani che potevano dare aria fresca agli azzurri. Ma anche il non aver messo a proprio agio nelle posizioni più congeniali i vari elementi a sua disposizione, cosa che ha creato molta confusione in campo.

Ma questo oramai è storia – purtroppo. La squadra azzurra vuole rilanciarsi e, in questo percorso, arrivare ai prossimi Mondiali da cui manca da due edizioni. Intanto, dal ritiro di Coverciano, arrivano brutte notizie. Un giocatore, infatti, si è dovuto fermare in allenamento.

Brutte notizie da Coverciano: Spalletti dovrà rinunciare ad un attaccante

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti. Infatti, a causa di una lombalgia, Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro. Al suo posto, il ct, ha chiamato l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca. Di seguito, ecco il comunicato ufficiale:” Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Constatata l’indisponibilità di Moise Kean per le prossime due gare, questa mattina l’attaccante della Fiorentina – alle prese con una lombalgia – ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso.

Il comunicato, poi, continua: “Si sta invece per aggregare al gruppo Lorenzo Lucca, alla seconda convocazione in Nazionale sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador”.

Momento d’oro per Lucca: ora anche il premio Nazionale

Lorenzo Lucca è in un momento d’oro. Il centravanti ex Ajax, infatti, con i suoi gol, sta trascinando l’Udinese rendendola una delle più grandi sorprese di questo campionato. La squadra friulana, infatti, si trova al terzo posto in classifica a pari merito con Juventus e Lazio a quota 13 punti. E la città inizia a sognare in grande. Lui non si monta la testa e vuole procedere passo dopo passo.

Intanto, il traguardo della Nazionale è sicuramente un giusto premio per quanto fatto vedere in campo. Dopo sette mesi dall’ultima volta in azzurro, il centravanti vuole mostrare a Spalletti di che pasta è fatto per rimanere definitivamente nella lista dei convocati. Dopo la deludente esperienza olandese, l’attaccante è pronto a spiccare il volo.