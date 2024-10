Longhi: “Superiorità netta!” | Il giornalista non ha dubbi

La squadra nerazzurra è uscita vincitrice dalla partita contro il Torino. Intanto, il giornalista Bruno Longhi ha commentato la prestazione dei nerazzurri in maniera netta

Longhi ha parlato della prestazione della squadra nerazzurra contro il Torino. Gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a portare a casa i tre punti, soffrendo molto più del dovuto. Il giornalista ha commentato il risultato e ha elogiato Thuram e compagni per quanto fatto vedere in campo e per la supremazia dimostrata.

Longhi: “Inter, superiorità imbarazzante contro il Torino. Doveva finire 5-0”

Longhi, dunque, ha voluto dire la sua attraverso il proprio profili X, sulla squadra nerazzurra che, seppur con troppa sofferenza e incassando ancora due gol, ha portato a casa i tre punti ed è riuscita ad agganciare il secondo posto in classifica a due punti dalla capolista Napoli.

Ecco le parole di Longhi: “5 gol a San Siro: ma è 3-2 e non 5-0 come doveva essere in virtù della netta superiorità dell’Inter nei confronti del Torino divenuta addirittura imbarazzante dopo l’espulsione di Maripan al 20′ minuto. Quasi un allenamento per i nerazzurri, una prolungata esercitazione sul possesso palla impreziosita dai 3 gol di Thuram e sporcata dalle 2 reti subite. I granata sempre in asfissia perdono Zapata l’unico all’altezza del livello del match”.

Inter, problema difesa: ancora troppi errori

Quella contro il Torino, per l’Inter, è stata la quarta partita in questo campionato in cui sono stati subiti due gol. Una situazione che, nonostante la vittoria finale, si sta facendo preoccupante. Troppi cali di concentrazione per la squadra di Inzaghi che deve assolutamente limare gli errori. A questo punto della stagione, l’anno scorso, i nerazzurri avevano subito solamente 4 reti. In questa stagione, siamo già arrivati a quota 9. Ieri, tra le altre cose, c’è stata, oltre a quella di Calhanoglu sul rigore, anche un’altra ingenuità di Bisseck, dopo quella contro il Genoa. Errori che vanno assolutamente eliminati.