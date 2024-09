Spalletti: “Bastoni dovrebbe riprendersi e Barella…”

Spalletti – Con la conclusione della terza giornata di campionato inizia la ufficialmente la pausa nazionale prevista per settembre. Luciano Spalletti ha convocato gli azzurri per la prima volta dopo la cocente delusione arrivata agli europei, l’Italia giocherà in Nation League contro Francia e Israele. Ovviamente tra i giocatori richiamati dal tecnico ci sono anche diversi nerazzurri, il famoso “blocco Inter” citato anche da Spalletti si presenterà in forma diversa questa volta.

Spalletti rassicura “Bastoni si sta riprendendo”

Negli scorsi giorni si sono accesi i riflettori sulle condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore ha recentemente subito un affaticamento muscolare che ha destato la preoccupazione anche del suo allenatore Simone Inzaghi. La convocazione in nazionale ha sorpreso più di qualche tifoso. La speranza era che Bastoni potesse evitare la convocazione così da riposare a Milano, ma mister Spalletti ha cercato di tranquillizzare i tifosi: “I dottori erano stati un po’ più pessimisti, mentre lui è stato molto più ottimista sulla possibilità di mettere tutto a posto in pochi giorni. E questo già da sabato mattina. Oggi aveva ancora quell’idea, si valuterà di giorno in giorno e poi si prenderanno le corrette decisioni“. Nessun rischio quindi che Bastoni possa trovarsi in campo se non al 100% delle sue condizioni fisiche.

“Voglio bene a Barella, lo aspetto…”

Uno dei grandi assenti della spedizione italiana è indubbiamente Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha chiamato mister Spalletti per informarlo che non potrà rispondere alla convocazione in quanto dovrà subire un intervento al setto nasale. Spalletti in conferenza ha detto di nutrire affetto verso Barella, che ovviamente non poteva mettersi contro alle decisioni che porteranno a un miglioramento della salute del giocatore. Spalletti ha poi continuato dicendo che ha apprezzato la sincerità del giocatore e che ha piena fiducia verso di lui. Infine l’allenatore azzurro ha messo in chiaro che lo attenderà calorosamente per la prossima convocazione.