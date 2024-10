Mercato, progettato il grande colpo | “Contatti concreti”

La società nerazzurra sta progettando già la prossima stagione per quanto riguarda i giocatori da acquistare. E intanto, i dirigenti, hanno già in programma un grande colpo

Mercato nerazzurro che si è concluso, ovviamente, oramai da tempo. Ma in viale della Liberazione non si vuole perdere tempo e si sta cercando di programmare già quella che sarà la rosa della prossima stagione. Marotta e Ausilio stanno valutando alcuni profili che possono fare al caso di Simone Inzaghi e c’è un giocatore che piace davvero tanto e per cui sono iniziati, nelle ultime settimane, dei contatti concreti per portarlo a Milano.

Mercato Inter, la dirigenza pronta al grande colpo: contatti continui nelle ultime settimane

Mercato nerazzurro che è già cominciato, se non ufficialmente, quantomeno nei contatti con alcuni profili. La dirigenza interista si vuol far trovare pronto per regalare a Simone Inzaghi un organico che possa essere competitivo anche l’anno prossimo. E in questo senso, il primo giocatore su cui si vuole puntare è davvero molto forte. Si tratta di Jonathan David. Secondo Matteo Moretto, per l’attaccante in scadenza di contatto dal Lille, i nerazzurri hanno avviato i contatti nelle ultime settimane. Rimane un’operazione complicata, vista la concorrenza di tante squadre tra cui Barcellona e Newcastle e ai costi – tra ingaggio e commissioni – parecchio elevati. Ma l’Inter è sicuramente una società in corsa e vuole fare sul serio.

Inter, non solo David: tutti i profili a zero che interessano

L’attaccante canadese non è il solo giocatore a parametro zero che interessa. Gli addii probabili di Darmian e di uno tra de Vrij ed Acerbi, fanno pensare anche a possibili interventi sulla corsia destra e al centro della difesa. In questo senso, piace moltissimo l’esterno dell’Ajax classe 2003, Rensch, così come piace molto uno dei prossimi avversari in Champions League, ovvero Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Vedremo se e quanti tra questi giocatori riusciranno ad arrivare ad Appiano Gentile.