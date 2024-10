Rensch obiettivo per la fascia | Ecco perchè l’Inter lo vuole

L’Inter cerca di progettare il prossimo futuro. E in attesa di capire quali potranno essere le prospettive di investimento, sta già iniziando a fare le dovute valutazioni sul alcuni profili molto interessanti

Rensch è un giocatore che piace molto alla società nerazzurra. Il giovane talento dell’Ajax ha dimostrato di avere le qualità adatte per giocare in una grande squadra europea. Nella squadra olandese si è messo in mostra per le sue qualità, ma andiamo a scoprire i motivi specifici del perchè i nerazzurri hanno intenzione di puntare su di lui la prossima estate di mercato.

Rensch obiettivo Inter: ecco perchè i nerazzurri lo vogliono

Rensch rappresenta un elemento che accontenterebbe i nerazzurri sotto tutti i punti di vista. Il giocatore, infatti, andrebbe ad accontentare Oaktree, visto che si tratta di un classe 2003. Ma non solo. Il ragazzo ha già una buona esperienza sia in campo nazionale che europeo. Inoltre, la dirigenza nerazzurra, vista la possibile partenza di Darmian e il futuro incerto di Dumfries – nonostante l’imminente rinnovo – sta cercando elementi sulla corsia destra. La sua capacità di giocare anche come braccetto di difesa, lo rende appetibile anche per Simone Inzaghi. Inoltre, altro elemento da non sottovalutare, il suo contratto scadrà nel 2025. Dunque, viste le risorse particolarmente limitate dei nerazzurri, potrebbe essere un altro bel colpo a parametro zero.

L’olandese piace molto: ecco le sue caratteristiche

L’esterno olandese piace molto in viale della Liberazione e non solo per gli elementi sopra elencati. Si tratta di un giocatore con una stazza fisica imponente che potrebbe andare a compensare le carenze, in termini di fisicità, del centrocampo nerazzurro. Oltre a questo, la duttilità del ragazzo e la grande cultura tattica sviluppata con la sua esperienza all‘Ajax lo rendono già un giocatore pronto nonostante la giovane età. Infine, si tratta di un giocatore anche molto bravo a livello tecnico. E per la fascia destra nerazzurra, questo, potrebbe essere un fattore molto importante, visto che se a livello fisico Dumfries si fa rispettare, c’è ancora qualche elemento da migliorare a livello tecnico.