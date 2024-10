Thuram, effettuati gli esami | Ecco cos’ha il francese

Marcus Thuram è stato sicuramente il grande protagonista della partita contro il Torino. Ma il francese è stato costretto ad uscire per infortunio a causa dell’intervento da rosso di Maripan

Thuram è stato il mattatore del match che la squadra nerazzurra ha giocato contro il Torino. L’attaccante francese, con la sua tripletta, è stato decisivo per la conquista dei tre punti. Ma Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri sono rimasti con il fiato sospeso nel momento in cui il giocatore è stato costretto ad uscire per il problema alla caviglia post-intervento di Maripan. Proprio oggi è arrivato l’esito degli esami fatti sul ragazzo.

Thuram, effettuati gli esami alla caviglia: ecco cos’ha il francese

Thuram è uscito per infortunio intorno al 70′ a causa dell’intervento subito da Maripan – e che ha portato al rosso dello stesso difensore granata. Un intervento molto brutto che, di fatto, ha creato il problema alla caviglia all’attaccante francese. Inzaghi, nel post-partita, si era detto molto preoccupato per le condizioni fisiche del suo giocatore. E oggi, i medici dello staff della nazionale francese, hanno fatto gli esami del caso e accertato ogni cosa. Sono state escluse lesioni ai legamenti della caviglia, dunque, Thuram, andrà in ritiro con la sua nazionale. Nel frattempo, Simone Inzaghi, può tirare un sospiro di sollievo.

Inter, Inzaghi punta sull’attaccante francese e spera di risolvere il problema difesa

Simone Inzaghi è sicuramente contento di aver ritrovato il suo attaccante in zona gol per trovare quella continuità di risultati che si era avuta nella scorsa stagione. Il numero 9 nerazzurro sta dimostrando di aver assimilato tutti i dettami del tecnico sulla posizione più congeniale per essere prolifico in zona gol. Ma se Thuram sta dando soddisfazioni ed è decisivo, qualche problema in più la sta avendo la fase difensiva. E’ quello il fattore su cui il tecnico deve porre rimedio. Perchè in questo modo non si può ambire alla vittoria dello scudetto.