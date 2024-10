Ausilio a Monza | Ecco chi osserva il ds nerazzurro

Piero Ausilio, nella serata di ieri, è stato visto in tribuna all’U-Power Stadium di Monza a vedere la partita tra i brianzoli e la Roma. Il ds nerazzurra ha qualche osservato speciale

Ausilio, nella serata di ieri, è stato avvistato all’U-Power Stadium ad assistere a Monza-Roma. Il ds nerazzurro, come tanti suoi colleghi in questo periodo, va un po’ in giro a visionare da vicino qualche giocatore per capire se possa essere uno dei profili da trattare in vista della prossima stagione. E, in tal senso, il dirigente interista era presente per visionare tre giocatori.

Ausilio a Monza: tre giocatori visionati

Ausilio era presente a Monza, come anticipato, per assistere alla partita tra i brianzoli e la Roma. Il ds nerazzurro ha iniziato il suo lavoro perlustrativo dei giocatori per capire chi, effettivamente, possa fare parte della rosa nerazzurra della prossima stagione. E, in questo senso, come riportato da Calciomercato.it, il ds interista era presente per visionare tre giocatori del Monza. Il primo è il centrocampista Bondo, che già dalla passata stagione sta facendo molto bene e ha mostrato davvero delle ottime cose. Poi, il difensore Andrea Carboni che, nonostante la giovane età, ha già una buona esperienza in Serie A. Infine, il castigatore delle big – e anche della squadra nerazzurra – Dany Mota Carvalho che, quest’anno, sta giocando un’ottima stagione.

Inter, occhio ai parametri zero: tre obiettivi nel mirino

Ma se il ds interista era presente a Monza per visionare i tre giocatori sopra menzionati, bisogna dire che questi non sono gli unici obiettivi in viale della Liberazione. Infatti, bisogna sempre fare molta attenzione ai giocatori in scadenza di contratto. Il primo nella lista è Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, su cui, però, c’è una foltissima concorrenza. Poi, occhio anche al giovane esterno difensivo dell’Ajax, Rensch. Infine, piace tantissimo anche l’attaccante canadese, Jonathan David, ma anche su di lui la concorrenza è davvero tanta.