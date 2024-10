Tah e il rinnovo: “Posso dire questo” | Inter alla finestra?

L’Inter cerca di sondare fin da ora il mercato dei parametri zero. La società di viale della Liberazione vuole rinforzare la squadra ed uno degli obiettivi è Jonathan Tah del Bayer Leverkusen

Tah è sicuramente uno degli obiettivi della società nerazzurra in vista della prossima stagione. Il difensore tedesco andrà in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen e sarà uno degli elementi più ricercati da parte delle big di tutta Europa. Marotta è sempre molto attento a queste dinamiche ed è per questo che i nerazzurri vorrebbero inserirsi. Intanto, lo stesso giocatore, ha parlato della possibilità di un addio a parametro zero in estate.

Tah e il rinnovo: “Vi posso dire questo”

Tah, dunque, rimane un’occasione particolarmente succulenta per tante società. L’Inter, come anticipato, sta studiando la situazione per capire se poter avanzare o meno sul giocatore. La situazione di Acerbi e de Vrij merita di fare delle riflessioni, perchè, in vista della prossima stagione, andrebbe a mancare tutta la parte centrale del reparto difensivo.

Intanto, lo stesso giocatore, ha voluto parlare della sua situazione contrattuale della possibilità di lasciare la Germania a parametro zero la prossima estate. Ecco le parole di Tah: “Io mi sento bene qui, mi sono adattato. Poi ho un buon rapporto con tutti… quindi posso dire che è tutto a posto”.

Inter, non solo il difensore tedesco: ecco tutti gli obiettivi a zero

I nerazzurri, però, non pensano solamente al difensore tedesco come elemento a parametro zero. Sempre per il reparto arretrato, piace molto Boscagli del Psv Eindoven. Un giocatore che era stato sondato anche dopo l’addio di Skriniar. Per quanto riguarda la fascia destra, piace davvero molto il giovanissimo Rensch dell’Ajax, che potrebbe essere utile anche nel ruolo di terzo di difesa. Infine, l’elemento più allettante, è sicuramente Jonathan David del Lille. Il ragazzo vorrebbe provare una nuova esperienza professionale. Ma tante squadre, tra cui anche la Juventus, hanno intenzione di sondarlo e imbastire una trattativa. I nerazzurri vorranno saperne di più.