Tah, l’Italia nel destino? | Due fattori ostacolano l’affare

Jonathan Tah è uno degli obiettivi per il reparto difensivo nerazzurro. Lui ha un forte legame con l’Italia, ma ci sono due fattori che ostacolano l’affare per portarlo a Milano

Tah, difensore tedesco del Bayer Leverkusen, è un giocatore che piace tantissimo in viale della Liberazione. La sua condizione contrattuale alletta parecchio la società nerazzurra che vorrebbe provare ad intessere dei contatti per provare a capire se realmente ci sono delle possibilità per portarlo a Milano la prossima estate. Intanto, ci sono due ostacoli che rendono l’affare poco possibile.

Tah obiettivo per la difesa: il giocatore ha ammesso di avere un legame con l’Italia

Tah, dunque, rimane un grande obiettivo per il reparto arretrato nerazzurro, dal momento che il futuro di Acerbi e de Vrij – in scadenza di contratto – è parecchio in bilico. Una situazione che andrà monitorata. Ma intanto, il ragazzo, manda messaggi importanti in merito ad un suo legame con l’Italia. Infatti, prima dell’ultimo turno di Champions League, il difensore tedesco ha ammesso che gli piacerebbe fare un’esperienza nel nostro paese perchè è sposato con una donna italiana. Anche se ha anche ammesso la sua fede milanista. Ma se questo è sicuramente un lato molto positivo per i nerazzurri, ci sono anche due fattori che ostacolano l’affare.

Due ostacoli per il difensore tedesco

Come detto, la società nerazzurra è interessata al difensore, ma ci sono degli ostacoli per portarlo a Milano. Il primo, riguarda la concorrenza. Infatti, su di lui, c’è il forte interesse di Barcellona e Liverpool pronte a intessere una trattativa. Poi, le intenzioni del fondo Oaktree. Infatti, come abbiamo visto anche questa estate con Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, la proprietà nerazzurra non vorrebbe avere giocatori poco futuribili. Per questo, Tah, che è un classe 1996, potrebbe non rientrare tra i parametri.