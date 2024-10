Balotelli risponde al telefonino: vieni, abbiamo bisogno urgentemente di te | Ultimo ballo in Serie A

Mario Balotelli potrebbe ritornare in Serie A. Una squadra del nostro campionato pronta a puntare su di lui

Mario Balotelli e l’Italia, un legame indissolubile. L’ex attaccante di Inter e Milan, in questo momento, è libero da vincoli contrattuali e sta cercando una nuova esperienza per mostrare il suo talento. Già nei giorni passati, infatti, intervenuto ai microfoni di Tv Play, il giocatore ha espresso il suo desiderio di dimostrare il proprio valore in Serie A.

E l’opportunità potrebbe arrivare per davvero. Sarebbe un ritorno davvero clamoroso, visto che Balotelli non gioca nella nostra massima serie dall’ultima esperienza andata con i soliti alti e bassi con la maglia del Brescia.

Lo stesso SuperMario non ha mai nascosto la volontà di voler tornare a fare bene per poter provare a riconquistare la maglia della Nazionale, soprattutto in un periodo storico in cui gli attaccanti italiani non stanno facendo bene in maglia azzurra e in un momento in cui il talento delle precedenti generazioni sembra non esserci.

Chissà che davvero questa non possa essere l’occasione buona per il grande ritorno. Lui ci spera. Intanto, si proverà a fare uno sforzo per provare a rendere questa speranza, un qualcosa di reale.

Balotelli, possibile ritorno in Italia

Balotelli, come anticipato, potrebbe ritornare nuovamente in Italia. L’attaccante, infatti, cerca squadra e vorrebbe riprovare una nuova esperienza nel nostro campionato. E proprio per questo, approfittando del suo status da parametro zero. Una società di Serie A ci sta seriamente pensando. Secondo il quotidiano La Stampa, infatti, il Torino sarebbe pronto a cogliere l’occasione.

I granata stanno valutando le condizioni di Duvan Zapata. Se per il colombiano ci sarà la possibilità di riaverlo in campo in questo campionato, ecco che allora l’ex 45 nerazzurro rimarrà dov’è, con Vanoli che opterà per la valorizzazione di Sanabria, come centravanti, e l’avanzamento di Vlasic. Altrimenti, l’urgenza di avere un’altra punta potrebbe far optare per lui. Una suggestione, è vero. Ma di quelle che fanno sognare i tifosi. Balotelli-Torino è una pista da non dover abbandonare in questi giorni.

Non solo l’ex attaccante della Nazionale: tutte le opzioni sul taccuino granata

Per quanto riguarda l’ex attaccante nerazzurro, l’ultima esperienza nel nostro campionato è stata nella sua Brescia. Dopodichè, una serie di avventure in campionati stranieri, per ultima quella in Turchia in cui è riuscito a segnare 26 gol in 51 presenze. Ma per il Torino, quella di SuperMario, non è l’unica opzione sul taccuino. La dirigenza granata è pronta a valutare altre opportunità.

In primis, quella di Ben Yadder, storico ex attaccante del Monaco, alla ricerca di un progetto che possa dargli ancora fiducia. Così come non dimenticare la possibilità di arrivare a Choupo-Moting, svincolatosi dal Bayern Monaco di cui è stato un elemento importante nelle ultime stagioni e con cui è riuscito a vincere anche una Champions League.