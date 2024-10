Carlos Augusto parla di sè | “Ero un po’ ansioso”

L’esterno nerazzurro, Carlos Augusto, ha recentemente rilasciato un’intervista per il programma ufficiale dell’Inter: MatchDay Programme. Il giocatore ha parlato di sé stesso e dei dubbi e timori avuti durante i primi giorni a Milano.

Carlos Augusto – Era l’estate del 2023 quando l’Inter ufficializzava l’acquisto di un nuovo giocatore per andare a sostituire Robin Gosens. Carlos Augusto, in arrivo dal Monza in prestito con obbligo di riscatto per una cifra finale che si aggirerà attorno ai 15 milioni di euro. Da quel giorno Carlos ha collezionato ben 54 presenze con la maglia nerazzurra, diventando una pedina fondamentale nella squadra di Inzaghi. Nonostante il ruolo del giocatore sia prettamente quello della riserva, non sono mancate le occasioni in cui ha strappato una maglia da titolare.

Carlos Augusto parla del giorno della sua presentazione

Intervistato dal digital magazine interista “MatchDay Programme”, Carlos Augusto ha parlato delle sue sensazioni il giorno del suo arrivo a Milano e della sua presentazione come giocatore dell’Inter: “Il giorno della presentazione ero un po’ ansioso ma mi dava tranquillità il fatto che mi sentivo pronto per arrivare in un grande Club. È stato un nuovo punto di partenza per fissare nuovi obiettivi.“. L’esperienza all’Inter è stata per Carlos Agusto la prima una grande squadra europea. Prima dell’Inter l’esterno aveva indossato soltanto le maglie di Monza e Corinthians.

“In allenamento mi piace affrontare loro”

Il giocatore continua la breve intervista parlando dell’allenamento e dei compagni di squadra che preferisce sfidare: “In allenamento mi piace sfidare in particolare Asllani, Frattesi e Bisseck, soprattutto nelle partitelle siamo molto competitivi”. Parlando poi della sua passione per il calcio, l’esterno nerazzurro ha detto che è una passione nata nella sua infanzia, l’emozione dell’esordio tra i professionisti e il rapporto col padre. Il brasiliano ha ricordato con affetto i sacrifici fatti dal padre per permettergli di inseguire il suo sogno.