Dumfries, rinnovo a un passo | Ma occhio ad un fattore

Denzel Dumfries è ad una passo dal rinnovo con la società nerazzurra. L’esterno olandese a breve prolungherà il proprio contratto, ma c’è un fattore da non trascurare

Dumfries vicinissimo al rinnovo. E’ questa la novità di queste ore sul fronte prolungamenti in casa nerazzurra. L’esterno olandese, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di proseguire con i colori nerazzurri. Ma bisogna fare molta attenzione ad un fattore, perchè il rinnovo potrebbe essere solo l’occasione per monetizzare di più con il giocatore.

Dumfries rinnova con l’Inter: ma la partenza non è per niente esclusa

Dumfries, quindi, sarà ancora nerazzurro. L’esterno olandese, dopo una lunghissima trattativa, è riuscito a trovare l’accordo con la società di viale della Liberazione. Il nuovo accordo prevede un contratto fino al 2028 e un ingaggio da 4 milioni a stagione che, però, a bilancio, verrà mitigato grazie all’apporto del decreto crescita. Inoltre, secondo quanto riportato da Tuttosport, non dovrebbe essere prevista nessuna clausola risolutoria. Ma questo rinnovo potrebbe non bastare. Infatti, si sa come il giocatore desideri da tempo una nuova esperienza in Premier League. E, in caso di offerte tra i 20 e i 25 milioni di euro, l’addio non è per niente escluso. Un prolungamento che, dunque, potrebbe aiutare il giocatore a guadagnare di più e la società a monetizzare e fare una buona plusvalenza a bilancio.

Inter, l’olandese mai al centro del progetto

Il rapporto dell’Inter e Dumfries è stato sicuramente buono, ma dal giocatore olandese ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Infatti, dopo una prima stagione giocata alla grande, sono state alternate prestazioni buone ad alcune meno buone. E questo ha fatto in modo che il ragazzo non fosse più un titolare fisso e ci fosse la staffetta con Matteo Darmian. Sicuramente ci sarà tutto il tempo per recuperare terreno, ma l’impressione è che se ci fosse la possibilità di separare le strade, nessuna delle due parti direbbe di no a prescindere.