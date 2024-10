Calhanoglu, l’insostituibile | Ma bisogna pensare anche al futuro

Hakan Calhanoglu ha dimostrato di essere uno degli insostituibili della formazione di Simone Inzaghi. Il regista, però, comincia ad avanzare con l’età e, quindi, bisogna iniziare a pensare al futuro

Calhanoglu, come si sa, è un elemento fondamentale per la rosa di Inzaghi. Da quando il centrocampista turco veste la maglia nerazzurra, i miglioramenti fatti in campo sono stati evidenti. E questo lo ha reso uno dei principali interpreti nel suo ruolo. Ma l’età comincia ad avanzare e l’Inter dovrà iniziare a pensare anche al futuro per trovare il suo erede.

Calhanoglu, per Inzaghi fondamentale: ma la società deve iniziare a pensare al futuro

Calhanoglu ha dimostrato di essere importantissimo ai fini tattici per Simone Inzaghi. Il centrocampista turco da un apporto alla squadra fondamentale. E Inzaghi, questo, lo sa. Ma la società, visto che l’età dell’ex Milan inizia ad avanzare, dovrà necessariamente iniziare a fare delle riflessioni sul suo erede. Infatti, Asllani non è riuscito ancora a dimostrare di poter essere alla sua altezza e, anche nel derby, nonostante una partita non giocata benissimo da parte di Calhanoglu, la differenza la si è vista eccome. Ecco perchè, in vista della prossima estate, si dovrà iniziare a pensare al futuro e ad andare a trovare un giocatore che sia capace di poter sostituire nei prossimi anni, il centrocampista turco.

Asllani, il futuro è adesso: tanti passi da fare ancora per poter essere un titolare

In tutto questo, come anticipato parzialmente, c’è Asllani. Il giocatore albanese è di sicuro un talento cristallino che va curato e modellato. Ma ancora, dopo questi mesi passati in maglia nerazzurra, e nonostante i miglioramenti avuti, il ragazzo non è riuscito a dare l’apporto sperato in campo. Asllani è passato da prestazioni sicuramente importanti, ad altre in cui ha deluso molto. Si tratta sempre di un giocatore giovane e bisogna aspettarlo. Ma il futuro è adesso ed è ora che bisogna iniziare a fare passi importanti verso quella crescita che ci si aspetta da lui.