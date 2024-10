Bergomi: “Inter non pronta” | La bordata dell’ex

L’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato della squadra nerazzurra e di questo inizio di stagione. L’attuale opinionista, però, non è convinto delle potenzialità della squadra di Simone Inzaghi

Bergomi va controcorrente e non è pronto a scommettere sulla squadra nerazzurra. L’ex capitano interista, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato dell’inizio di stagione degli uomini di Simone Inzaghi, dicendosi poco convinto di quella che potrà essere una vittoria finale. Tutto questo è dovuto ad alcuni fatto che, per Bergomi, non vanno, ma che si possono recuperare cammin facendo.

Bergomi: “Inter, non sei ancora pronta. La squadra è stanca”

Begomi, dunque, ha parlato della condizione della squadra di Inzaghi e non ha mancato di andare controcorrente rispetto a quanto affermato da tanti addetti ai lavori. Per l’ex capitano interista, i nerazzurri non sono ancora pronti a livello di condizione fisica per poter competere per la vittoria finale.

Ecco le parole di Bergomi: “Io ho commentato l’Inter e fino al gol del 2-0 c’era partita. La squadra è stanca e fisicamente non è pronta. Non ha giocatori da uno contro uno, è una squadra che porta tanti uomini davanti alla linea della palla e quando la perde è soggetta a contropiedi. Stanno faticando adesso, la nazionale ha inciso. C’è chi ha fatto meno vacanze, ha l’età media più alta del campionato. Ha comunque tutto il tempo per riprendersi sia in campionato che in Champions League”.

Inter, contro il Torino servono ulteriori conferme

La squadra nerazzurra, questa sera, affronterà la difficilissima partita contro il Torino. Un match pieno di insidie contro una squadra sicuramente in salute e pronta a dire la sua a San Siro. Tra l’altro, entrambe le compagini, sono appaiate in classifica a pari punti. Quindi, per questo inizio di stagione, si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Per i nerazzurri c’è solo la vittoria come risultato, visto quella del Napoli ieri sera. Oltre a questo, ci vorrà la partita perfetta e la massima cura ad ogni dettaglio e ogni situazione di gioco.