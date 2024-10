Padovan: “Inter, non funziona” | La critica del giornalista

Giancarlo Padovan è intervenuto in merito a quanto fatto vedere dall’Inter in questo inizio di stagione. Il giornalista ha espresso una critica verso un aspetto della squadra nerazzurra

Padovan parla dell’inizio di stagione non proprio positivo della squadra nerazzurra. Il giornalista, analizzando vari aspetti mostrati dagli uomini di Inzaghi, è rimasto un po’ deluso per quanto riguarda alcune cose. In primis, la fase difensiva della squadra, che non è di certo come quella della passata stagione. Poi, anche gli errori di alcuni singoli.

Padovan: “Inter, la fase difensiva non funziona. E i singoli…”

Padovan, intervenuto dagli studi di Sky Sport, si è espresso in termini molto critici per quanto riguarda le prestazioni della squadra nerazzurra di questa stagione. Il giornalista, infatti, ha voluto analizzare le cose che non sono andate bene fino a questo momento per gli uomini di Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Padovan: “La fase difensiva non funziona bene, il cross parte e l’azione riparte che si può fermare con un fallo. C’è un atteggiamento collettivo diverso, non mi aspettavo questi errori individuali come quello di Sommer. Lo svizzero è un portiere affidabile e lo ha dimostrato più di quanto pensassi l’anno scorso con una stagione quasi perfetta”.

Inter, la difesa è un problema: tutti gli aspetti che non vanno

Sicuramente la fase difensiva, è uno degli aspetti che non sta andando fino a questo momento. La squadra nerazzurra, infatti, non è riuscita a fare in modo di limitare i gol subiti in questa prima fase della stagione. Ma il problema diventa duplice. Di certo, alcuni errori dei singoli hanno influito parecchio – come quello di Bisseck contro il Genoa, ad esempio. Ma occhio a non sottovalutare un certo atteggiamento della squadra. Si, perchè come ammesso anche da Frattesi, bisogna ritornare a difendere le zone di campo in maniera compatta e non sfilacciata. Anche contro la Stella Rossa, qualche rischio è stato corso, nonostante il risultato.