Inzaghi, contro il Torino formazione collaudata | Thu-La fin da subito

Dopo aver sperimentato con Udinese e Stella Rossa, Simone Inzaghi tornerà ad una formazione più classica contro il Torino di Vanoli. Fin dal primo minuto vedremo in campo la coppia Thuram e Lautaro.

Inzaghi – Il tecnico dei nerazzurri cambia nuovamente formazione per la sfida di domani contro il Torino di Paolo Vanoli. I nerazzurri vengono da due successi consecutivi, in campionato contro l’Udinese e in Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado. Inzaghi vuole ovviamente trovare continuità nella sua squadra, la delusione arrivata nel derby non è ancora lontana, l’Inter deve conquistare nuovamente consensi. Domani una prova molto importante con una delle squadre più in forma del campionato.

Inzaghi torna sui suoi passi, domani Thu-La in campo

I tifosi interisti saranno felici nell’apprendere che domani sera potranno vedere fin dal primo minuto la coppia Thuram – Lautaro. Il Toro si è finalmente sbloccato, dopo ben 8 mesi con un solo gol in maglia nerazzurra, l’argentino ne ha messia a segno ben 3 in due partite. Adesso i tifosi si aspettano la riconferma del capitano interista e dell’accoppiata vincente con il francese figlio d’arte. Una coppia da ben 37 gol e 19 assist che i tifosi sperano di vedere al più presto possibile in piena forma, che la partita col Torino possa segnare una nuova esplosione dei due?

Pavard torna titolare, altra occasione per Frattesi

Dietro l’Inter dovrebbe presentarsi con Acerbi, Bastoni e Pavard, il francese torna titolare dopo essersi riposato ad Udine. In mezzo al campo vedremo i classici Calhanoglu e Mkhitaryan con l’aggiunta di Davide Frattesi che andrà a sostituire l’infortunato Barella. Sulle fasce vedremo Federico Dimarco e riprenderà la maglia da titolare Matteo Darmian. Formazione piuttosto classica, se non fosse per l’assenza di Nicolò Barella, gli 11 in campo sarebbero coloro che hanno collezionato più presenze con la maglia nerazzurra lo scorso anno.