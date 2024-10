Mercato, Barcellona su un obiettivo Inter | I nerazzurri tremano

La società nerazzurra sta cercando di programmare il futuro per la prossima stagione. Intanto, su un suo obiettivo di mercato, c’è il Barcellona che sta seriamente pensando di inserirsi

Mercato dell’Inter sempre attivo, con la società che sta lavorando molto duramente per programmare fin da subito il futuro della squadra. I nerazzurri, stanno cercando i profili migliori per rinforzare l’organico e su uno di questi, una grande d’Europa come il Barcellona, ha messo gli occhi e sta pensando seriamente di inserirsi per portarlo in Catalogna questa estate.

Mercato, il Barcellona su un obiettivo nerazzurro

Mercato finito da qualche tempo, ma mercato che, di fatto, è ripartito con i primi sondaggi. L’Inter, come anticipato, si è già messa al lavoro per anticipare qualche mossa. Ma su un suo obiettivo ci sarebbe il forte interesse del Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i nerazzurri vorrebbero portare a Milano, a parametro zero, l’attaccante canadese Jonathan David. Ma i blaugrana, in attesa di capire e a prescindere dal futuro di Robert Lewandowski, hanno intenzione di inserirsi. Quella dell’attaccante del Lille è una esplicita richiesta del tecnico Hansi Flick, che ha espressamente fatto il suo nome. Il quotidiano spagnolo, inoltre, parla di interessi da parte della Juventus e dei club di Premier League.

Inter, David resta un obiettivo. Ma ci vuole la strategia giusta

L’Inter, in realtà, su Jonathan David c’è eccome. Il ragazzo interessa molto e nella visione dei dirigenti, è lui che dovrebbe prendere il posto di Correa e Arnautovic che andranno via a parametro zero. Ma per convincere il giocatore, non sarà affatto semplice. Servirà innanzitutto il tempismo giusto, perchè arrivare prima degli altri diventa fondamentale. Ma anche toccare gli argomenti giusti, rendendo centrale al progetto il giocatore, dando le giuste prospettive di impiego in campo. Insomma, i dirigenti ci proveranno e ce la metteranno tutta. Bisognerà, poi, sperare in un risultato positivo.