Addio Inter, ho perso le motivazioni | Ho bisogno di una nuova sfida, ho già parlato con Chivu

L’Inter potrebbe cedere un pezzo pregiato della sua rosa che vorrebbe andare via per trovare nuovi stimoli

La società nerazzurra, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato estivo. Il club, infatti, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la passata stagione visto che entrambi non hanno rinforzato a dovere la squadra che non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti nerazzurri, dovranno necessariamente sottostare ai dettami di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Non sarà un compito semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per avere affidato la panchina ad un tecnico con pochissima esperienza come Christian Chivu.

Intanto, un big della rosa nerazzurra, ha deciso di lasciare Appiano Gentile per trovare nuovi stimoli altrove. Il giocatore ha già parlato con Chivu di questa possibilità.

Inter, un big potrebbe salutare la rosa nerazzurra

L’Inter potrebbe dire addio molto presto a Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, ha una clausola da 25 milioni di euro sul suo contratto valida fino alla fine di luglio. Per questo tante big potrebbero interessarsi all’esterno nerazzurro.

Tutti sanno l’ascendente che ha la Premier League su di lui e che ha fatto presente anche in sede di rinnovo contrattuale. Soprattutto per quanto riguarda il Manchester United. Ultimamente si è parlato delle possibilità che portano al Manchester City e al Barcellona, ma bisognerà capire se ci sarà reale trattativa o solo gradimento.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter avrà da fare davvero tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Il club nerazzurro deve rimediare agli errori del passato ed iniziare una grande opera di ringiovanimento della rosa.

In difesa, sicuramente, serviranno due elementi giovani e forti. In mezzo, un giocatore fisico e muscolare, abbinato ad una mezz’ala di qualità e fantasia. Infine, in attacco, due elementi capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre ad avere una buona presenza in zona gol.