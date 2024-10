David, gol e ruolo ‘alla Thuram’ | Il piano dell’Inter

Jonathan David rimane un profilo molto gradito alla dirigenza nerazzurra per quanto riguarda la prossima estate. La dirigenza ha anche in mente un ruolo ‘alla Thuram’ per lui

David interessa. Eccome se interessa. L’attaccante del Lille, a meno di un rinnovo con il Lille che, ad oggi, sembra improbabile, dovrebbe lasciare la Francia a parametro zero. Il giocatore da tempo vuole provare una nuova esperienza in una squadra che possa valorizzarlo al meglio e, in estate, sarà un’occasione a zero parecchio succulenta. Su di lui ci sono gli occhi dell’Inter che ha in mente un piano ben preciso sia a livello di centralità nel progetto, sia a livello tattico.

David obiettivo: cosa porta all’Inter ed il piano dei nerazzurri

David, nel caso in cui dovesse arrivare alla corte di Simone Inzaghi, porterebbe in dote gol. Tanti gol. In questi anni di militanza al Lille, il canadese è stato sempre impiegato nel ruolo di prima punta. Di fatto, però, per caratteristiche è una sorta di prima punta atipica, dal momento che ama svariare per tutto il fronte d’attacco per non dare punti di riferimento. In un certo senso quello che, oggi, all’Inter, fa Marcus Thuram. E l’intenzione della società nerazzurra sarebbe proprio quella di impiegarlo come una delle due punte – la più mobile – di fiano alla prima. Insomma, un giocatore libero di poter svariare, ma soprattutto capace di garantire un’ottima presenza in zona gol. Inzaghi ha già in mente il piano per lui. Ma bisogna superare una folta concorrenza.

Il canadese piace, ma occhio alle rivali

L’attaccante canadese piace tantissimo. Avere nel parco delle quattro punte un elemento come lui, garantirebbe davvero la possibilità di avere un reparto di altissimo livello. Ma, ovviamente, visto il valore del giocatore, la concorrenza è folta anche dall’Italia. La Juventus è già in trattativa con il ragazzo e si è inserita in maniera molto forte su di lui. L’Inter, se vorrà vincere la corsa a David, dovrà fargli sentire una certa centralità nel progetto e fargli capire che la sua considerazione sarà molto alta, soprattutto visti i tantissimi impegni. Non solo, ma anche la possibilità di poter competere per vincere tanti trofei può fare la differenza.