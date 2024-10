Galli dubbioso sull’Inter: ” Due cose da capire” | Le sue parole

Giovanni Galli ha parlato della squadra nerazzurra e delle sue aspettative in merito alla stagione iniziata con difficoltà. Ma l’ex giocatore ha due dubbi sugli uomini di Simone Inzaghi

Galli ha parlato della nuova stagione nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi non ha iniziato nel migliore dei modi, perdendo tanti punti per strada e venendo sconfitta anche nel derby. La squadra nerazzurra, adesso, vuole ritrovare la continuità e l’ex calciatore si è proprio concentrato su questo punto in particolare.

Galli: “Inter, sei la più forte ma ho due dubbi”

Galli ci ha tenuto a fare delle riflessioni in merito alla squadra nerazzurra. Lautaro e compagni devono ritrovare necessariamente la continuità perduta, perchè quest’anno la concorrenza sarà molto ampia, con la presenza di Napoli, Juventus e Milan.

Ecco le parole di Giovanni Galli: “Hanno fatto un grande mercato e allestito una rosa di primissimo piano. L’Inter resta favorita; perché è la stessa squadra dell’anno scorso e ha allungato la panchina. Sono i migliori in Italia come organico. C’è da capire se l’Inter avrà la stessa concentrazione e cattiveria di Champions anche in campionato. Dopo che hai vinto, infatti, tende a subentrare inconsciamente un po’ di rilassatezza dovuta al fatto di sapere di essere più forti”.

Inzaghi lo sa e sta lavorando per questo: basta perdere punti

Simone Inzaghi è al corrente della situazione e, come manifestato più volte pubblicamente, ha intenzione di intervenire sulla squadra per evitare che vengano persi ulteriori punti per strada. Il tecnico nerazzurro, infatti, sta lavorando molto per ricompattare la squadra ed evitare di prendere tanti gol come fatto in questa stagione. Contro la Stella Rossa, Sommer non è stato battuto. E che possa essere questo il punto di inizio per ritrovare quello che la squadra ha dimostrato di poter essere nella passata stagione culminata con la vittoria dello scudetto.