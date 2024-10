Inzaghi, il metodo funziona | Il tecnico esulta

Simone Inzaghi può essere sicuramente felice per la prestazione che la squadra ha sfoderato ieri sera in Champions League. I nerazzurri, in questo modo, sono saliti a quattro punti nella classifica della competizione

Inzaghi esulta. La squadra, dopo la partita di Udine, è riuscita a imporsi anche in Champions League contro la Stella Rossa. In un clima non sicuramente agevole, i nerazzurri sono riusciti a segnare quattro gol. La notizia è stata anche quella della rete inviolata. Qualche rischio è stato corso, ma nulla di trascendentale e anche questo aspetto fa ben sperare, sempre in un’ottica di miglioramento. Intanto, il tecnico, può essere soddisfatto per quanto riguarda il metodo adottato.

Inzaghi, soddisfazione a mille: il suo metodo ha funzionato

Inzaghi può essere felice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo metodo ha funzionato. Alla vigilia della partita, infatti, in tanti erano preoccupati per i tanti cambi che aveva in mente il tecnico. Invece, tutti sono apparsi molto coinvolti e decisi a portare a casa il risultato. Menzione speciale per Taremi, giocatore che ha fatto una partita mostruosa, con due assist e un gol su rigore. Un’arma che farà comodo anche per quanto riguarda le partite di campionato, in cui l’Inter si deve assestare ancora un po’ dopo un inizio non troppo positivo. Anche dalle sue prestazioni, passa la continuità dell’intera squadra nerazzurra.

Taremi si prende San Siro: il giocatore entusiasma i tifosi

Taremi, dunque, si è preso la scena a San Siro. Sicuramente, l’avversario, non era irresistibile, e questo va messo in conto. Ma i nerazzurri avevano a disposizione solo un risultato e lo hanno centrato guidati dal proprio centravanti. Movimenti intelligenti, contrasti vincenti e capacità di rifornire i compagni con assist al bacio. Infine, anche la giusta ricompensa del gol, grazie al rigore lasciato da parte di Lautaro e che ha permesso di mettere a segno la prima segnatura in maglia interista.