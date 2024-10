Balzaretti: “Taremi, ecco cosa può fare” | L’ex esterno esalta l’iraniano

Federico Balzaretti ha parlato della prestazione di Mehdi Taremi che, contro la Stella Rossa è stato il migliore in campo grazie a due assist ed un gol. L’ex esterno ha esaltato il giocatore iraniano

Balzaretti esalta Taremi. L’attaccante nerazzurro è stato il grande protagonista della partita contro la Stella Rossa. I due assist e il gol su rigore, hanno suggellato una grandissima prestazione. Ma la cosa che ha impressionato maggiormente è stata la sua capacità di adattarsi a qualsiasi compagno di reparto. Proprio di questo ha parlato l’ex esterno di Roma e Palermo.

Balzaretti: “Taremi? Sa far tutto, è abituato”

Balzaretti, intervenuto su Prime Video per parlare della partita dell’Inter, ha voluto concentrare la sua riflessione su Taremi. L’attaccante iraniano è stato eletto come migliore in campo contro la Stella Rossa e risale la classifica delle preferenze di Simone Inzaghi per quanto riguarda le gerarchie nel reparto avanzato.

Ecco le parole di Balzaretti: “Taremi attaccante che può fare tutto, al Porto era abituato a giocare con due punte o da solo. È stato preso per questo, è un giocatore di spessore e abituato a fare un certo di partite. Quando hai questo minutaggio devi essere bravo a sfruttare al meglio tutte le chance e lui ci è riuscito alla grande”.

Non solo l’attaccante iraniano: ottima prestazione anche di Arnautovic

Se l’ex Porto è stato il migliore in campo, delle grandi risposte si sono avute anche da Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, nella passata stagione, non ha convinto i più che, infatti, a San Siro, hanno spesso evidenziato la cosa con qualche mugugno. Ma il ragazzo è riuscito a giocare un’ottima partita e a lanciare anche un messaggio a Simone Inzaghi che potrà contare su di lui per il futuro sia per quanto riguarda la sua importanza in campo, sia per quella ricoperta all’interno dello spogliatoio.