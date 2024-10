Arnautovic, il retroscena | L’Inter voleva questo

Marko Arnautovic è tornato al gol con la maglia nerazzurra in Champions League, contro la Stella Rossa. Ma in estate, l’attaccante austriaco, è stato molto vicino a lasciare l’Inter

Arnautovic è tornato al gol. Simone Inzaghi gongola dopo la partita contro la Stella Rossa, perchè può contare su un momento in cui tutti i suoi attaccanti stanno facendo bene. Intanto, proprio in riferimento all’ex Bologna, c’è un retroscena che riguarda l’estate di mercato del giocatore ed un trasferimento che è sfumato per sua volontà.

Arnautovic, retroscena di mercato: l’Inter lo aveva inserito in uno scambio

Arnautovic, dunque, questa estate, sarebbe dovuto andare via dall’Inter. L’attaccante austriaco, infatti, non rientrava nei piani di Inzaghi e della dirigenza dopo una stagione parecchio deludente l’anno scorso. Ma la volontà del ragazzo è stata sempre quella di rimanere a Milano. Ma in viale della Liberazione si era pensato di coinvolgere Arnautovic in uno scambio con il Genoa. Infatti, i nerazzurri, erano parecchio interessati a Gudmunsson – poi passato alla Fiorentina. L’intenzione era quella di abbassare la parte cash dell’islandese inserendo proprio il tripletista. Di fatto, nulla è accaduto visto il rifiuto di Arnautovic che è rimasto alla Pinetina e proprio ieri sera è andato in gol.

L’austriaco si riscatta, ma il suo futuro è segnato

L’attaccante austriaco, ieri sera, si è riscattato dopo tanti mugugni sul suo conto per delle prestazioni passate non sempre all’altezza. Ma, per quanto riguarda il suo futuro, la strada sembra segnata. Il contratto del giocatore scade il 30 giugno del 2025 e la società non sembra intenzionata a discutere di un eventuale rinnovo. Sia le prestazioni, sia la carta di identità, fanno propendere per la separazione delle strade. Il giocatore, quindi, rimarrà a Milano fino al termine della stagione e poi valuterà quelle che saranno le opportunità che gli si presenteranno davanti per il prosieguo del suo cammino.