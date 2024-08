Stramaccioni elogia Arnautovic: “Una cosa mi è piaciuta”

Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro ed attuale opinionista sportivo, ha parlato della partita della squadra di Simone Inzaghi vinta per 2-0 contro il Lecce a San Siro, ma si è soffermato anche a parlare di alcuni singoli. L’ex Inter ha voluto sottolineare un aspetto per quanto riguarda un giocatore che era considerato ai margini. Si tratta di Marko Arnautovic, attaccante che ieri è subentrato a Thuram e che ha giocato una buona gara.

Stramaccioni riconosce l’Inter: “E’ entrata con lo spirito di voler chiudere la partita”

Stramaccioni ha sottolineato, ai microfoni di Dazn, come i nerazzurri abbiano ritrovato la calma dei forti una volta rientrati in campo dopo la fine del primo tempo. L’ex tecnico interista ha ammesso come le condizioni per giocare non erano le migliori, ma la squadra di Inzaghi è riuscita ugualmente a portare a casa i tre punti.

Ecco le parole di Stramaccioni: “L’Inter nel secondo tempo è rientrata con lo spirito di voler chiudere la partita. E’ stata brava a concretizzare, nulla da dire sulla legittimità della vittoria. Un piccolo tema da sollevare è legato alla brillantezza che forse a un certo punto è mancata, ma qui a Milano fa caldo e può essere normale ora.

Arnautovic entra bene in campo, Strama lo sottolinea: “Mi è piaciuto un aspetto”

Un giocatore che è entrato molto bene in campo è stato sicuramente Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, dopo aver saltato la partita contro il Genoa, è entrato in campo al posto di Thuram e ha avuto un paio di occasioni per chiudere definitivamente il match. Di lui, ha parlato l’ex tecnico nerazzurro che ha voluto sottolineare un aspetto in particolare.