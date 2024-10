Inter, occhio a Inzaghi | Il tecnico può lasciare

Simone Inzaghi è sicuramente il primo artefice dei successi dell’Inter in questi anni. Ma sul tecnico ci sono tanti interessamenti ed è per questo che bisogna fare attenzione alla prossima estate

Inzaghi è il principale artefice dei successi dell’Inter. Su questo non c’è dubbio e, dopo un periodo in cui il tecnico è stato a rischio, anche la società lo ha sostenuto ed elogiato. Ma le strade del tecnico e dei nerazzurri potrebbero separarsi. Infatti, visto quanto fatto, ci sono i primi interessamenti per lui da parte di altre grandi squadre. E una in particolare potrebbe provare a tentare l’ex Lazio.

Inter, Inzaghi può lasciare: una squadra sul tecnico nerazzurro

Inter che, dunque, deve fare molta attenzione alle sirene riguardanti Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, secondo voci che arrivano da vari media inglesi, sarebbe sul taccuino del Manchester United. La fiducia in ten Haag è ai minimi storici e il rischio esonero non più così basso. I Red Devils, a quel punto, si affiderebbero ad un traghettatore fino alla fine della stagione, per poi sferrare l’attacco al tecnico nerazzurro. Bisognerà capire tante cose, soprattutto se davvero Inzaghi capirà che il suo ciclo all’Inter è terminato e se si dovrà pensare a fare un cambio di esperienza professionale.

Inzaghi allo United? I nerazzurri vorranno tutelarsi

Inzaghi al Manchester United è un’ipotesi che la società nerazzurra non vuole prendere in considerazione. In viale della Liberazione stimano davvero tanto il tecnico e vogliono continuare con lui almeno fino al 2027 – data della scadenza dei contratti di tutta la dirigenza. In questo momento, Inzaghi, ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 il cui accordo è stato raggiunto da poco. Ma la dirigenza ha intenzione di fare un altro rinnovo, in base a come finirà questa stagione, anche per l’anno successivo. Vedremo cosa succederà. Sicuramente, però, il lavoro fatto dall’allenatore sta portando i suoi frutti e in tanti se ne stanno accorgendo.