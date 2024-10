Inter, ascolta Branca! | “Triplete? Ripetibile”

In una sua recente intervista l’ex calciatore e dirigente nerazzurro Marco Branca ha parlato della storica annata che ha consegnato il Triplete ai nerazzurri e ha speso anche qualche parola per l’attuale Inter guidata da Simone Inzaghi.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono tornati alla vittoria sia in campionato che in Champions League. L’obiettivo dovrebbe essere quello di fare bene in tutte le competizioni dei nerazzurri, ripetere la vittoria dello scudetto, avanzare il più possibile in Champions e puntare a vincere di nuovo la Coppa Italia. Tre competizioni in cui l’Inter può dire la sua. La storia dell’Inter lo certifica, i nerazzurri sono l’unica squadra italiana ad aver vinto tutte e tre le competizioni nello stesso anno, secondo un ex nerazzurro è un successo ripetibile.

Branca ricorda il triplete dell’Inter, per lui si può rifare!

Intervistato dal giornalista sportivo Gianluca Rossi, Marco Branca, ex giocatore e dirigente nerazzurro, ha ricordato con piacere l’anno del triplete. Secondo Branca la condizione per arrivare a coronare un risultato simile non riguarda la condizione fisica ma l’ambizione dei giocatori. Branca ha ricordato con affetto gli anni del triplete e la fame che contraddistingueva i giocatori dell’Inter e il suo allenatore. All’affermazione del giornalista che ha definito quell’annata irripetibile Branca ha risposto: “Di irripetibile non c’è niente, c’è sempre qualcun altro che alla fine lo fa. Noi siamo strafelici di aver vissuto quel periodo, ma mi auguro che ce ne siano altri nel prossimo futuro dell’Inter”

I nerazzurri sono ancora i favoriti

Branca ha infine concluso l’intervista affermando che secondo lui i nerazzurri di Inzaghi sono ancora i favoriti per la vittoria del campionato. Dopo essersi complimentato con gli attaccanti dell’Inter, l’ex calciatore ha di nuovo virato l’argomento sull’ambizione. Secondo lui se c’è la giusta voglia gli uomini di Inzaghi potranno alzare nuovamente lo scudetto.