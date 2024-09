Biasin: “Mesi impegnativi per i dirigenti. Su David…”

Biasin è tornato ad analizzare i temi di casa nerazzurra. Oltre a tutti i calciatori impiegati con le maglie delle rispettive nazionali, il giornalista ha anche affrontato alcune voci di mercato in orbita nerazzurra. Infatti, in queste due settimane, si è parlato spesso di un interessamento da parte dell’Inter per Jonathan David che potrebbe andare via a parametro zero dal Lille. Biasin, a tal proposito, ha fatto il punto della situazione.

Biasin: “Mesi impegnativi per i dirigenti sul mercato. Occhio a David”

Biasin, dunque, nel suo editoriale per TMW, ha parlato dei movimenti possibili del mercato nerazzurro, parlando nello specifico di Jonathan David.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin: “Per Marotta, Ausilio e Baccin saranno mesi caldi anche in ottica mercato. Come dite? E’ appena finito? Non dimenticate che Taremi e Zielinski sono affari conclusi a novembre e così dovrà essere per i nuovi parametri zero sul taccuino dei dirigenti in viale della Liberazione. Jonathan David, per esempio, piace assai, anche se alle spalle ha una fila chilometrica (la quantità di direttori sportivi pronti ad accaparrarsi il giovanotto del Lille è notevole e, credete ahimè, nessuno di questi attenderà gennaio per farsi sotto).

Il giornalista continua: “Una rivale proverà un’offensiva per l’attaccante canadese”

Il giornalista, poi, ha parlato di una delle squadre che farà concorrenza all’Inter per arrivare all’attaccante canadese: “Attenzione anche agli altri spifferoni di mercato, perchè Jonathan David non piace solo all’Inter ed è probabile (anzi, probabilissimo) che i bianconeri abbiano già organizzato una legittima offensiva”.

Insomma, un ragazzo che si sta mettendo in mostra e che gola veramente a tante squadre. Vedremo se la dirigenza riuscirà a raggiungere quest’altro giocatore a parametro zero in vista della prossima stagione. Non sarà semplice e ci vorrà il giusto tempismo e l’illustrazione di un progetto tecnico in cui il ragazzo possa essere centrale.