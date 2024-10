Inter, nome a sorpresa in attacco | E’ sfida alla Juventus

L’Inter pensa già alla prossima sessione estiva di mercato e la dirigenza nerazzurra sta iniziando a programmare e sondare vari profili che potrebbero fare al caso della rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione

Inter sempre molto attiva in sede di calciomercato. La società nerazzurra, oramai da anni, ha intrapreso un nuovo modus operandi, cercando di anticipare le mosse per quanto riguarda la campagna di rafforzamento. Marotta e Ausilio stanno facendo osservare i giocatori che potrebbero essere più congeniali alla squadra ed in tal senso, un profilo buono potrebbe provenire dalla Germania. Per lui, i nerazzurri sfidano la Juventus.

Inter, inizia la programmazione: nel mirino una punta dello Schalke 04

Inter che, dunque, cerca anche di capire quali saranno i ruoli da dover rinforzare nel corso della prossima estate. E la dirigenza nerazzurra ha iniziato ad osservare qualche profilo molto interessante. Dalla Germania, il quotidiano Kicker, parla di un interessamento nei confronti dell’esterno di proprietà dello Schalke 04, Sylla. Il giocatore, che ha compiuto 24 anni, sta incantando con la maglia della squadra della Ruhr e le prestazioni non sono passate inosservate. L’Inter riflette e vuole capire la fattibilità dell’affare. Ma di sicuro ci vorrà un’offerta che arrivi alla doppia cifra. Oltre a questo, bisognerà considerare anche il fatto che sul ragazzo c’è il forte interessamento della Juventus che, anche per la prossima stagione, ha intenzione di rinforzare le corsie esterne d’attacco.

Mercato, non solo l’attacco: i nerazzurri pensano anche alla difesa

Se il reparto offensivo è sicuramente uno di quelli da dover rinforzare, lo stesso si può dire per quello arretrato. A fine stagione bisognerà capire bene come i nerazzurri considereranno le posizioni di Acerbi e de Vrij. Entrambi sono a scadenza e potrebbero lasciare una casella vuota nella zona centrale della difesa. All’Inter piacerebbe molto avere Tah a parametro zero. Ma su di lui ci sono tante big. Occhio anche alla posizione di Boscagli, anche lui a zero. Infine, l’eventuale investimento, potrebbe essere fatto per Jaka Bijol. Ma per lui ci vorrà una cifra superiore ai 20 milioni di euro.