Inter, Adani resta fermo sulle sue convinzioni | “L’Inter è la favorita!”

Durante il suo nuovo podcast, Viva El Futbol, Daniele Adani ha ribadito le sue impressioni sulla Serie A e sulla favorita. Per l’ex giocatore i nerazzurri sono ancora la squadra da battere.

Adani – L’ex calciatore Daniele Adani continua a cavalcare il successo della sua nuova trasmissione Viva El Futbol. Le dichiarazioni di Adani non faticano di certo a fare il giro dei social anche quando l’opinionista non afferma nulla di estremo. L’ex nerazzurro ha da tempo affermato che secondo lui l’Inter è la squadra favorita per la vittoria finale del campionato italiano, ma dopo questa partenza non perfetta dei nerazzurri la sua opinione sarà cambiata?

Ada”L’Inter parte da 1-0 contro tutti!”

No, l’opinione di Daniele Adani nei confronti dei nerazzurri e delle sue avversarie non è cambiata. Adani reputa l’Inter ancora la favorita nonostante l’inizio di campionato da rivedere. “Per me l’Inter parte 1-0 con tutte perché da rosa arriva pretesa. L’Inter può giocare con tanti giocatori. Per me se tutte sono al massimo vince l’Inter, perché mi han fatto arrivare a pensare questo. Guardando le prime partite di quest’anno, dove le punte non han fatto così bene insieme rispetto a tutto il campionato scorso l’indicazione è che l’Inter ha fatto un tipo di gioco totale e laddove tutti sono coinvolti il collettivo prevale, ma i due giocatori che fanno giocare meglio la squadra sono i due attaccanti.”

Adani mette in guardia da Antonio Conte

Non mancano poi i complimenti all’ex allenatore dei nerazzurri Antonio Conte. Secondo Adani il tecnico italiano ha una fame che lo contraddistingue dal resto dei suoi colleghi. Le sue caratteristiche non possono che spostare gli equilibri del campionato con qualsiasi squadra allenata da lui. I tifosi interisti sanno bene questa cosa, non possono che riconoscere il grandissimo lavoro fatto dal tecnico a Milano. Adesso il timore dei tifosi nerazzurri è che possa ripetere lo stesso successo a Napoli.