Udinese, il dt: “Bijol? Ci sono le big di Premier e un’italiana”

Udinese che, in questo inizio di stagione, è stata protagonista di un’ottimo inizio ed è prima in classifica a 7 punti. Ovviamente il campionato è solo all’inizio, ma questi punti conquistati sono oro in ottica salvezza. Intanto, il dt della squadra friulana, Gianluca Nani, ha parlato dell’interesse di alcune squadre per il difensore slovacco, Jaka Bijol, di cui si è parlato tanto anche in ottica nerazzurra per la prossima stagione.

Udinese, il dt Nani: “La Premier e una squadra di Serie A su Bijol”

Udinese che rimane sempre una squadra che riesce a creare giocatori molto interessanti. E questa volta è quella di Jaka Bijol, difensore centrale roccioso che sta facendo bene da quando è arrivato in Italia. Di lui si è parlato anche in ottica Inter, ma il dt Gianluca Nani ha fatto il punto al Messaggero Veneto.

Ecco le parole di Nani: “Bijol? Per noi è più forte delle cifre che ci offriranno. È un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui, ma neanche per un minuto. Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio”.

Inter alla ricerca di un centrale di difesa: tutte le opzioni sul tavolo

La società nerazzurra, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di un giocatore che possa giocare da centrale nella difesa a tre. Infatti, sia Acerbi che de Vrij sono in età avanzata ed in scadenza di contratto. Ma i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e hanno intenzione di sondare il terreno per alcuni profili. Sicuramente c’è quello di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen che andrà via a parametro zero. A costo zero ci sarà anche Boscagli del PSV Eindoven già cercato in passato. E infine, proprio Bijol, che piace per la capacità di essere molto forte nella fase di marcatura.