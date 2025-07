ECCO CHE PRENDIAMO ZORTEA: meriti una chance in una big | Ti aspettiamo direttamente in ritiro

Zortea potrebbe lasciare il Cagliari in estate: su di lui c’è l’interesse di una big del nostro campionato

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando tutti i migliori profili che possano fare al caso dei rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri dovranno iniziare una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di iniziare ad aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro farà un mercato molto importante per rinforzare la squadra.

Il Milan, invece, vuole necessariamente riscattare la scorsa e deludente stagione e per farlo si è affidato alla guida tecnica di Tare e Allegri. La Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del tricolore.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere il terzino destro del Cagliari, Zortea. Il giocatore è cercato da una big del nostro campionato che potrebbe iniziare le trattative.

Cagliari, Zortea può partire: una big su di lui

Zortea potrebbe lasciare il Cagliari nella prossima stagione. Il terzino ex Atalanta ha fatto molto bene nella passata stagione e potrebbe andare via per provare a fare un salto in più nella sua carriera. E infatti una big del nostro campionato lo sta cercando.

Si tratta della Fiorentina che, come riportato dal sito TMW, ha intenzione di proporre un prestito con obbligo di riscatto per prelevare il giocatore. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda questo affare.

Fiorentina, ecco la situazione mercato estivo

La Fiorentina sta provando a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, dopo l’arrivo di Dzeko, la buona notizia è quella della probabile permanenza di Kean che ha rifiutato l’Arabia Saudita.

Occhio anche al centrocampo, dove Pioli ha richiesto espressamente l’acquisto di un regista e a tal proposito al tecnico piace molto Asllani, in uscita dall’Inter, e che avrebbe voluto già quando allenava il Milan.