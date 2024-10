Adani: “Questo giocatore ha dormito!” | Giudizio netto

Lele Adani ha parlato della squadra nerazzurra e della sua partita contro l’Udinese, toccando anche qualche singolo elemento della rosa di Inzaghi che non ha fatto una buona prestazione

Adani parla dell’Inter e analizza l’andamento della squadra nerazzurra in questa stagione. L’opinionista ha parlato della vittoria sofferta, per come è arrivata, contro l’Udinese. Inoltre, lo stesso ex difensore nerazzurro, ha anche parlato di un giocatore che ha permesso, a suo modo di vedere, di far rientrare in partita la squadra friulana, fino a quel momento messa sotto dai nerazzurri.

Adani: “Se Bisseck non dorme, l’Udinese non riprende mai l’Inter”

Adani, dunque, come anticipato, ha parlato della prestazione della squadra di Inzaghi. L’opinionista ha affermato come i nerazzurri abbiano meritato la vittoria e che gli errori difensivi siano stati esclusivamente errori da parte dei singoli. Soprattutto ci si è soffermati su Bisseck che, nel primo gol, non ha marcato il suo avversario libero di colpire di testa.

Ecco le parole di Adani a La Domenica Sportiva: “Ancora squadra da battere? Certamente, non c’è dubbio. Penso che l’Inter dipenda da sé stessa. Con l’Inter in forma e tutte le altre in forma, vince sempre l’Inter. Non possiamo cambiare dopo sei giornate. Ha la rosa più lunga, se Bisseck non dorme e marca l’Inter non viene ripresa. Dipende da sé stessa. Se parte concentrata e applicata parte 1-0 contro tutte”.

L’ex Inter ha continuato: “Dall’Inter bisogna pretendere, vista la forza della squadra”

L’opinionista, poi, ha continuato: “Se costruisci un percorso per la qualità del gioco e inserisci giocatori poi hai il fardello di essere la più forte. Lautaro non ha segnato per 12-13 partite, però l’Inter deve essere sempre l’Inter. Col City ha giocato titolare Taremi e non Lautaro ed è stata la miglior partita di quest’anno. Dobbiamo pretendere, vista la forza della squadra”.