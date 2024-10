Zazzaroni: “Scudetto al Napoli? Sto pregando! | Tifosi Inter furiosi

Ivan Zazzaroni, intervenuto a Pressing su Mediaset, ha parlato della lotta scudetto e ha detto, dichiaratamente, di sperare nella vittoria del Napoli di Antonio Conte

Zazzaroni parla della lotta scudetto e fa discutere. Il giornalista ha dichiarato espressamente la sua preferenza per quanto riguarda la vittoria finale del tricolore, prediligendo una vittoria del Napoli. Tanti tifosi nerazzurri si sono arrabbiati per queste parole, dal momento che dovrebbero arrivare da chi dovrebbe essere imparziale.

Zazzaroni: “Scudetto al Napoli? Io sto pregando!”

Zazzaroni, dunque, fa discutere ancora una volta per le sue parole. Il giornalista ha parlato della sua preferenza per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Parole che, ovviamente, hanno fatto infuriare i tifosi dell’Inter, ma non solo.

Ecco le parole di Zazzaroni: “Napoli da scudetto? Sì, però non dirglielo! Ha una rosa di una squadra che vuole vincere: Neres, Gilmour, è chiaro che Conte oggi deve dire è una squadra fatta per ripartire. Io sto pregando! La mia domenica è perfetta, spero vada avanti così fino alla fine. Per me l’Inter è la più forte, vero che col Milan ha subito 8 occasioni e ha sbagliato tanto. Io credo che ci siano degli errori evidenti: Bisseck già sfortunatamente al secondo tra Genoa e Udinese. Io credo che sia solo un inizio in cui deve trovare un assestamento. Sono convinto che Lautaro Martinez non sia mai un problema per l’Inter”.

Inter, per lo scudetto bisogna cambiare marcia: questo Napoli fa paura

Aldilà di ogni tipo di considerazione esterna, i nerazzurri devono pensare a sè stessi e, soprattutto, a risolvere i problemi che sono stati evidenziati in questo inizio di stagione. La partita contro l’Udinese – che rimane storicamente una squadra insidiosa – ha mostrato svarioni difensivi dovuti a cali di concentrazione che diventano preoccupanti, vista la frequenza con la quale accadono. Oltre a questo, la fase di concretizzazione deve migliorare. Perchè se è vero che sono stati segnati tre gol, è anche vero che tante altre occasioni sono state fallite.