Inter, per Adani non esiste il turnover | Frattesi deve giocare di più

L’ex giocatore dell’Inter Daniele Adani ha parlato dell’ultima partita dei nerazzurri nella sua nuova trasmissione sulla piattaforma Twitch.

Daniele Adani ha da qualche settimana iniziato il suo nuovo programma in diretta su Twitch ogni settimana. Viva el Futbol, questo il nome della trasmissione che riprende la celebre frase rilanciata spesso da Adani sui suoi profili social. Su Twitch l’ex giocatore dà spazio anche agli altri due ex componenti della Bobo Tv, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Tra gli argomenti toccati nell’ultima trasmissione non poteva mancare la discussione sulla partita tra Monza e Inter. Adani ha espresso la propria opinione sulla partita e sulle decisioni di Simone Inzaghi.

Adani: “L’Inter ha 22 titolari, non esiste il turnover per loro!”

La schiettezza è una caratteristica che ha sempre contraddistinto le opinioni di Daniele Adani in ambito calcistico. Anche questa volte Adani non ha usato mezzi termini per esprimere il suo parere sui nerazzurri. Secondo l’ex calciatore i nerazzurri sono in assoluto la squadra più forte del campionato, ma nonostante questo non si può certo pretendere che possano vincere tutte le partite. Secondo Adani quello messo in campo dai nerazzurri non si può chiamare turnover in quanto i giocatori in campo sono tutti di alto livello, arrivando a definire la rosa dell’Inter come composta da “22 titolari”.

“Frattesi deve giocare di più!”

Nonostante per molti giornalisti la prestazione portata in campo da Frattesi contro il Monza non sia stata sufficiente, Adani non cambia la sua opinione sul giocatore: “L’anno scorso Frattesi ha giocato solo sei partite da titolare in campionato, e lui deve poter fare 16 partite da titolare e poter far ruotare l’Inter e ottenere di più anche in Champions League perché all’Inter bisogna chiedere anche di andare avanti in Champions”. Le sue parole confermano la grandissima opinione che ha l’ex giocatore dell’Inter sull’attuale centrocampista nerazzurro.