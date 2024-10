Criscitiello: “Questo sogno toglierà qualcosa” | Parole a sorpresa

Michele Criscitiello ha parlato della stagione dell’Inter e della lotta per la vittoria dello scudetto. Per il giornalista, i nerazzurri, hanno un obiettivo principale in questa stagione

Criscitiello parla dei nerazzurri e, oltre ad analizzare il momento della squadra di Simone Inzaghi, ha anche parlato dell’evoluzione di quella che sarà la lotta per la vittoria dello scudetto. Il giornalista, infatti, ha voluto dire la sua, ammettendo che, a suo modo di vedere, Lautaro e compagni, hanno un sogno principale in questa stagione che vogliono raggiungere con tutte le forze.

Criscitiello: “Lautaro? Non abbiamo equilibrio, nè pazienza”

Criscitiello ha analizzato il momento nerazzurro. E importanti sono state le sue parole in merito alla partita di Lautaro che, contro l’Udinese, è tornato al gol firmando una doppietta decisiva nell’economia del risultato.

Ecco le parole di Criscitiello: “La magia del calcio è questa: tutti ne parlano ma la teoria quando lascia campo alla pratica cambia il mondo. Nel weekend è successo lo stesso a Lautaro Martinez. Non abbiamo equilibrio e non abbiamo pazienza. Ogni domenica cambiamo versione. La Juventus lotterà per lo scudetto fino alla fine… come insegna il motto bianconero. Se Fonseca si adegua realmente alla serie A anche il Milan resterà in corsa per il titolo e poi c’è il Napoli che può fare di nuovo male al Nord. In tutto ciò bisogna fare i conti con l’Inter”.

Ancora l’opinionista: “Inzaghi ha un sogno, ma toglierà qualcosa”

Il giornalista, poi, ha continuato la sua analisi sui nerazzurri: “Inzaghi resta il favorito ma non vincerà già in Primavera. Quest’anno le motivazioni saranno importanti ma soprattutto, ad Appiano, si sono messi in testa realmente di voler arrivare fino in fondo alla Champions League e questo sogno, che ti piaccia o no, ti toglierà punti in campionato. Ci guadagna lo spettacolo. Avere una corsa a 3-4 per lo scudetto fa diventare tutto più bello”.