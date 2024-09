Parametri zero 2025: i nomi ruolo per ruolo | La top 11

Da qualche anno, l’Inter, è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero. E anche nel 2025 ce ne saranno di molto interessanti. Ma quali sono i migliori? Andiamo a scoprirlo insieme

Parametri zero: un mercato sempre più in aumento. Nelle ultime stagioni, vista la crisi economica che ha investito il mondo del calcio, sempre più società stanno iniziando a riscoprire questo genere di operazioni. Zero euro per il cartellino e solo il pagamento delle commissioni. Anche l’Inter, nelle ultime stagioni, è riuscita a mettere a segno colpi davvero molto interessanti. Ma chi sono i migliori giocatori in scadenza nel 2025? Vediamo di scoprirlo

Parametri zero in porta, una conoscenza dalla nostra Serie A

Parametri zero sempre più importanti e decisivi in ottica mercato. Anche per quanto riguarda il settore dei portieri. E, in questo senso, il profilo migliore in scadenza nel 2025 è quello di un elemento che gioca nella nostra Serie A. Si tratta dell’estremo difensore del Napoli, Alex Meret. Dopo un grande inizio di carriera con la maglia dell’Udinese, dove era descritto come uno dei prodigi italiani nel ruolo, il ragazzo ha un po’ arenato la propria crescita e non è riuscito a dimostrare per quello che era il suo potenziale. Ma, di sicuro, nel giusto contesto, rimane un giocatore di valore alto. Al Napoli ha avuto alti e bassi. Conte lo coccola e lo sprona. Lui non ha ancora deciso se rimanere in azzurro o fare una nuova esperienza altrove. Lo si scoprirà nei prossimi mesi. Occhio anche alla presenza di Neuer, anche se sembra che il suo rapporto con il Bayern potrebbe proseguire ancora.

Linea difensiva monstre: che reparto!

Se in porta, come abbiamo visto, c’è Alex Meret, il reparto arretrato fa venire i brividi per la qualità presente. Da destra a sinistra troviamo: Alexander-Arnold, van Dijk, Tah e Davies. Insomma, un reparto incredibile. Il terzino destro del Liverpool, in queste stagioni, ha ricevuto varie critiche per il suo rendimento e per il suo apporto non ottimale alla fase difensiva. Ovviamente, essendo un figlio dei Reds, l’impressione è che possa rimanere ancora nella sua attuale società. Per il centrale olandese, sembra che il meglio della carriera sia passato e che lo stesso Liverpool voglia provare qualcosa di nuovo. La società inglese sembra disposta a lasciarlo partire e puntare con decisione sullo juventino Bremer. Un’occasione imperdibile.

Per quanto riguarda Tah, invece, la concorrenza tra big europee è veramente alta. Il Leverkusen, questa estate, ha deciso di non lasciarlo partire. Il Bayern Monaco ha bussato più volte alla sua porta e continuerà a farlo. Così come il Barcellona e l’Inter – anche se i nerazzurri sembrano essere più indietro. Infine, Alphonso Davies. L’esterno sinistro del Bayern da tempo sta trattando il rinnovo, ma non si è mai riusciti ad arrivare ad una quadra. Il Real Madrid osserva con sguardo molto interessato.

Centrocampo equilibrato di qualità e quantità

Se la qualità in difesa non manca, occhio anche al centrocampo. In prima fila c’è de Bruyne che, da tempo, ha lasciato intendere di voler andar via dal Manchester City per provare un’esperienza in Arabia Saudita. Poi, occhio alla situazione riguardante Tomas Partey dell’Arsenal. Un giocatore che è sempre piaciuto anche a squadre italiane, come Inter e Juventus e che potrebbe tornare in auge visto che ha caratteristiche molto interessanti. Infine, altro elemento interessantissimo, Ilkay Gundogan. Ritornato a Manchester dopo un solo anno al Barcellona, il centrocampista è in scadenza e potrebbe essere una buona occasione per qualche società che cerca determinate caratteristiche.

Bonus track per il nostro Marco Verratti. Il centrocampista abruzzese avrà il contratto in scadenza e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza dopo quella qatariota. Non ha mai giocato in Italia ed è ancora in un’età non eccessivamente avanzata per mostrare tutto il proprio talento in campo. Certamente, l’ingaggio molto elevato, non avvantaggia la nostra Serie A, ma la speranza è l’ultima a morire.

Reparto avanzato da paura: tridente da sogno e due asterischi

Per ragioni, diciamo così, tattiche, inseriremo il terzetto offensivo più equilibrato e più adatto per motivi anagrafici. Ma anche qui, a livello di qualità, non si scherza affatto. A destra, Mohammed Salah. L’esterno del Liverpool sta infrangendo ogni tipo di record, in termini di gol, con la maglia dei Reds. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inghilterra. L’ex Viola avrebbe voluto giocare un giorno nel Real Madrid. Ma l’impressione è che i blancos puntino su elementi più giovani, ma soprattutto sono decisamente al completo in avanti. Al centro, forse l’elemento su cui ci sarà più bagarre, ovvero Jonathan David. Il canadese classe 2000 è in scadenza con Lille. Ha ricevuto un’offerta di rinnovo dal club, ma questo sembra lontano. Anche l’Inter è molto interessata a lui, così come la Juventus. Ma tantissime big europee si stanno già muovendo e sarà decisivo il progetto tecnico che verrà presentato e le prospettive. Sulla sinistra, Son. Un giocatore straordinario che non ha avuto la carriera che, probabilmente, avrebbe meritato.

Potrebbe andare via dal Tottenham e per il suo attuale rendimento in campo, più di una società potrebbe puntare su di lui. Come detto, occhio a due asterischi. Il primo riguarda Paulo Dybala. Il giocatore è in scadenza con la Roma. E’ vero, il fisico non è più quello di un tempo. Ma il suo mancino fa ancora la differenza. Infine, sua maestà Leo Messi. A 37 anni è sicuramente improbabile rivederlo in Europa. Ma in Argentina sperano di vederlo finalmente in patria. Dopo la vittoria di due Copa America, ma soprattutto del Mondiale, il fuoriclasse è pronto a prendersi il meritatissimo tributo alla carriera.