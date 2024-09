Frattesi, ottimi numeri per il centrocampista | Sempre più incisivo

Il centrocampista italiano acquistato lo scorso anno dai nerazzurri continua a segnare, dopo qualche prestazione non proprio perfetta nella gara di ieri contro l’Udinese Frattesi è stato tra i migliori in campo.

Davide Frattesi, il centrocampista italiano dei nerazzurri, non ha saltato neanche una partita di questo inizio di campionato. Adesso a causa dell’infortunio subito da Barella l’azzurro avrà ancora più spazio che dovrà sfruttare a dovere. Le prestazioni del giocatore sono state un po’ altalenanti per adesso. I suoi numeri tuttavia sono notevoli, ieri è arrivato il primo gol stagionale per lui insieme ad una grande prestazione che ha fatto la gioia dei tifosi interisti.

Frattesi, numeri da attaccante per l’ex Sassuolo

Che investimento quello dei nerazzurri, Frattesi fu acquistato durante l’estate del 2023 per circa 35 milioni di euro. Una delle cifre più alte che i nerazzurri hanno sborsato negli ultimi anni. Se guardiamo ai numeri dell’ex Sassuolo però possiamo ben dire che è stato un investimento che ha fruttato parecchio. Un gol o un assist ogni 129 minuti, numeri da attaccante per Davide Frattesi. Ieri a Udine è arrivato il suo primo gol stagionale. dopo soli 43 secondi dall’inizio della partita. A dir poco fulmineo l’istinto del centrocampista italiano!

Udine gli porta bene e lui lo sa!

“Mi porta bene questo stadio, speriamo di giocarle tutte qua ma non è possibile. Oggi il campo non era perfetto e non ci faceva esprimere il nostro gioco al 100%. Il gol è stato importante per aprire varchi” queste le parole di Davide Frattesi nel post partita di Udinese – Inter. Il centrocampista era anche andato a segno la scorsa stagione sempre nello stesso stadio. Un gol arrivato al 95esimo della partita dopo una sudatissima rimonta che porterà 3 punti fondamentali ai nerazzurri. Grazie a quella vittoria l’Inter riuscii a vincere lo scudetto nell’0rmai famoso derby del 22 aprile.