Mercato, pronto un acquisto ‘di continuità’ | Il colpo è pronto

Il mercato dell’Inter non dorme mai. Dopo aver concluso la sessione estiva, la dirigenza nerazzurra sta iniziando a programmare il futuro cercando di corrispondere i dettami del fondo Oaktree

Mercato nerazzurro sempre all’erta. La dirigenza interista ha costruito una squadra per poter competere anche in questa stagione ed è pronta a programmare il futuro della squadra in vista della prossima. Per farlo, i dirigenti, devono anche obbedire ai nuovi dettami del fondo Oaktree. E per questo, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a fare un acquisto che possa garantire una cerca continuità nel tempo e che possa essere futuribile.

Mercato, acquisto di continuità pronto: ecco di chi si tratta

Mercato nerazzurro che entra nel vivo con obiettivi chiari. La società di viale della Liberazione sa quali sono i ruoli in cui intervenire in vista della prossima stagione per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa competere ancora. E tra i reparti che si stanno valutando, c’è sicuramente quello difensivo. Come si sa, la dirigenza, deve trovare il back-up di Acerbi e de Vrij e, in tal senso, il nome è solo uno. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarelli su TMW, i nerazzurri stanno sondando la pista Bijol. Lo slovacco rappresenta un elemento che possa garantire continuità visto che è ancora un elemento futuribile, così come richiesto da Oaktree. Per la spesa, serviranno oltre 15 milioni di euro e i nerazzurri stanno studiando le prossime mosse.

Inter, da capire bene la situazione di Acerbi e de Vrij

Acerbi e de Vrij costituiscono i due centrali del reparto difensivo nerazzurro. I due giocatori, infatti, sono i due elementi che ricoprono quella zona di campo nella rosa di Inzaghi, ma sono entrambi in scadenza di contratto il prossimo giugno. Con ogni probabilità, solo uno dei due rimarrà alla Pinetina in questa stagione. Bisognerà capire chi. Acerbi ha dalla sua il fatto di competere ad alti livelli e contro grandi avversari, nonostante l’età avanzata. L’olandese, invece, ha dalla sua la carta di identità. Insomma, da qui, si capirà ulteriormente quali mosse verranno fatte anche in entrata.