50 MILIONI PER LOTITO: altro che Rovella, l’obiettivo è un altro | Cessione dolorosissima

La Lazio potrebbe incassare molto presto la bellezza di 50 milioni di euro da una cessione

La stagione della Lazio può essere definita dal doppio volto. La squadra biancoceleste guidata da Marco Baroni, nella prima metà del campionato, non solo ha giocato un calcio veramente entusiasmante, ma è addirittura riuscita ad avere una serie incredibile di risultati positivi che l’avevano proiettata a lottare per lo scudetto.

Nella seconda parte di stagione le cose sono andata in maniera parecchio differente e la condizione fisica più logora ed un mercato di gennaio non soddisfacente, hanno fatto in modo che la squadra ottenesse risultati opporti rispetto alla prima parte e addirittura finisse fuori dalla lotta per qualunque coppa europea.

Per questo, il presidente Lotito, ha deciso di affidare la squadra a Maurizio Sarri, ma per il mercato le cose sono complicate dall’indice di liquidità che la società non avrebbe soddisfatto.

Per porre rimedio, il club, dovrebbe cedere qualche prezzo pregiato e, a tal proposito, uno di loro potrebbe lasciare Formello per la bellezza di 50 milioni di euro.

Lazio, il big può partire: 50 milioni di euro sul tavolo per lui

La Lazio potrebbe dire addio in estate ad uno dei suoi big. Si tratta del centrocampista francese, Mateo Guendouzi. Nel contratto del giocatore pende una clausola risolutoria da ben 50 milioni di euro. Cifra sicuramente non indifferente, ma occhio ad alcune pretendenti in Premier League.

Infatti, il Sunderland, ma soprattutto il Newcastle, sono pronte a valutare la fattibilità dell’affare. I biancocelesti direbbero addio ad un pilastro della rosa, ma potrebbero iniziare a mettere i conti a posto per fare mercato.

Lazio, tanti gioielli in mostra sul mercato

Oltre a Guendouzi, la Lazio deve stare molto attenta per quanto riguarda alcune big che stanno osservando da molto vicino alcuni gioielli della rosa biancoceleste.

Sicuramente giocatori come Gila, Zaccagni, Rovella, Isaksen e Castellanos fanno gola a tanti e qualche sondaggio è arrivato. Toccherà alla società decidere chi far partire e chi tenere ancora in rosa. Le prossime settimane, in questo senso, potrebbero essere molto indicative e schiarire eventuali dubbi. Soprattutto per quanto riguarda i conti del club non ancora a posto.