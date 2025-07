C’è la firma fino al 2027 | Roma, adesso è anche UFFICIALE: grande affare per i capitolini

La Roma lo ha ufficializzato: arriva la firma del contratto fino al 30 giugno del 2027. Grande affare per i giallorossi

La stagione della Roma è stata sicuramente dal doppio volto. Infatti, inizialmente, la squadra giallorossa era stata affidata alla gestione di Daniele De Rossi. Ma con lui in panchina, la squadra non è riuscita ad avere continuità che, condita con le fratture dei rapporti con la dirigenza a causa del mercato, ha portato l’ex capitano ad essere esonerato.

Al suo posto, la panchina è stata affidata al tecnico croato, Ivan Juric. Con l’ex Toro, però, le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, i giallorossi si sono ritrovati ad essere a due punti dalla zona retrocessione. Il tecnico non è riuscito a lasciare la sua impronta tattica e a fare breccia su giocatori e ambiente romanista.

Per questo, alla fine, è stato richiamato Claudio Ranieri al suo posto che ha messo tutto al proprio posto e permesso alla squadra di lottare per un posto in Champions League. Ora, il nuovo corso, ripartirà con Giampiero Gasperini.

Intanto, la squadra, ha ricevuto una buona notizia per quanto riguarda il futuro. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2027 con enorme soddisfazione.

Roma, arriva l’ufficialità: rinnovo fino al 2027

La Roma da l’annuncio ufficiale dell’accordo. La società giallorossa ha rinnovato il contratto del giovane esterno in forza alla Primavera, Marco Litti. Il nuovo accordo prevede un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno del 2027.

Una notizia che testimonia come la squadra della Capitale sia molto attenta ai propri talenti soprattutto adesso con un allenatore come Gasperini che da sempre valorizza i giovani a sua disposizione.

Roma, tutti i movimenti sul mercato estivo

La Roma intanto, dopo aver risolto la questione plusvalenze, si muove anche per quanto riguarda il mercato in entrata per dare giocatori adatti al calcio di Gasperini.

In difesa il profilo che piace di più è quello di Lucumì del Bologna che ha una clausola da 28 milioni di euro. In mezzo, occhio alla situazione che riguarda O’Riley, pallino del tecnico già alla Dea. Mentre sulla corsia destra piace davvero molto il brasiliano Wesley del Flamengo.